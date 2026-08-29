Playoffs 2026: Toros de Tijuana derrota 2-0 a Sultanes en el primero de la serie
Los Toros de Tijuana derrotaron 2-0 a Sultanes de Monterrey en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Zona Norte, dentro de los Playoffs 2026 de la LMB.
El equipo local se puso en ventaja en la parte baja de la cuarta entrada con un impresionante cuadrangular de Justin Turner.
La segunda rayita de la noche llegó también con un cuadrangular de Franchy Cordeo en la parte baja de la octava entrada.
Manny Bañuelos cargó con la derrota a pesar de tener una salida de calidad: lanzó cinco innings, en los que recibió cuatro hits, una carrera limpia y otorgó ocho ponches.
El juego 2 será el sábado a las 20:35 horas. El abridor de Sultanes será Daniel Mengden (1-0, 2.76 ERA); mientras que el lanzador de Tijuana será Noa Skirrow (1-1, 4.66 ERA).