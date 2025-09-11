Serie del Rey: Diablos castigan a Luis Payán y se llevan el Juego 1 ante los Charros de Jalisco
Los Diablos Rojos del México hicieron respetar la casa. Con un arranque ofensivo fulminante, la novena escarlata se llevó el Juego 1 de la Serie del Rey al vencer a los Charros de Jalisco por pizarra de 8-4 en el Estadio Alfredo Harp Helú, explotando a Luis Payán con siete carreras apenas en las dos primeras entradas.
José Marmolejos encabezó la embestida con un jonrón, un doblete y un sencillo que le valieron el reconocimiento como MVP del encuentro. A su bate se sumaron los contactos oportunos de Carlos Sepúlveda, el ex charro Allen Córdoba, el cumpleañero de la noche Carlos Pérez y “El Bandido” Julián Ornelas, para encender desde temprano los maderos capitalinos.
En el montículo, Ricardo Pinto cumplió con la apertura por los Diablos: 4.2 entradas de cinco imparables y cuatro carreras (tres limpias), con cinco ponches y un cuadrangular admitido a Willie Calhoun. El venezolano, sin embargo, se quedó corto para llevarse la decisión.
La otra cara de la moneda fue Payán, quien en apenas 1.2 entradas recibió siete imparables, siete carreras limpias, un jonrón de Marmolejos y solo pudo recetar dos ponches. Su efectividad se disparó de 2.45 a 4.35 en un abrir y cerrar de ojos. Tras su salida, Benjamín Gil recurrió a su bullpen con Aríel Miranda y Jake Jewell, quienes lograron contener a los Diablos y solo admitieron una carrera en cinco entradas, pero el daño ya estaba hecho.
El relevo escarlata, en cambio, se mostró implacable: Nick Vespi, Kevin Gowdy, Jimmy Jacabonis, JC Mejía y el cerrador estelar Tomohiro Anraku completaron 4.1 entradas en blanco para asegurar el triunfo.
Los Diablos, que solo han cedido un primer juego en toda la postemporada —ante los Piratas de Campeche en la Serie de Campeonato—, volvieron a imponer condiciones desde el arranque y refrendaron su estatus de vigente campeón.
El segundo capítulo de la Serie del Rey tendrá a Zac Grotz, ex escarlata, en la loma por los Charros, mientras que Lorenzo Bundy le dará la pelota al estadounidense Justin Courtney para defender la casa en el Harp Helú.