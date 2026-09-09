HOY COMIENZA LA BATALLA🏆



Olmecas de Tabasco 🆚 Toros de Tijuana



El trofeo espera. La historia comienza a escribirse✍🏻



📍 Toros Mobil Park

🗓️ 8 de septiembre | ⏰ 20:35 HRS (CDMX)



El Gameday, presentado por @caliente_sports 🔥



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