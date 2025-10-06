Los 4 fantásticos: El poder de Ohtani, Schwarber, Judge y Raleigh en la postemporada de MLB
La postemporada de la MLB siempre ha sido un escenario para que las leyendas escriban sus capítulos más memorables. Pero esta edición 2025, los caprichos del bracket —o quizá los dioses del beisbol— nos han regalado una confluencia de poder ofensivo muy rara vez vista: cuatro de los bateadores más temibles del planeta —Shohei Ohtani, Kyle Schwarber, Aaron Judge y Cal Raleigh— estás reunidos en el mismo octubre, dispuestos a decidir series enteras con la violencia majestuosa de un solo swing.
El punto culminante de esta épica de poder —hasta ahora— se vivió en el enfrentamiento inaugural de la Serie Divisional de la Liga Nacional, donde los estruendosos Phillies de Philadelphia se midieron a los poderosos Dodgers de Los Ángeles. La joya de la corona en este duelo fue el careo directo entre dos gigantes: Ohtani, el fenómeno bidireccional, subiendo al montículo como lanzador abridor por primera vez en su carrera en postemporada, frente a Schwarber, el descomunal primer bate de los Phillies.
Somos, sin duda, testigos afortunados de esta congregación de gladiadores. En una era en que las métricas más minuciosas parecen haber domesticado la épica, cuatro jugadores le devuelven al beisbol su antiguo esplendor mitológico.
Shohei Ohtani: El Titán Bidireccional de Los Ángeles
En el centro de esta constelación está Shohei Ohtani. El japonés, que este año rompió toda expectativa con una campaña de proporciones bíblicas, cerró la temporada regular con 55 cuadrangulares —una nueva marca personal—y 2.87 de efectividad desde el montículo.
Su presencia en la postemporada es casi una ironía: no solo enfrenta a los mismos bateadores que él podría haber sido, sino que los domina desde un plano opuesto. El sueño que Babe Ruth encarnó durante un tiempo fugaz, Shohei lo ha convertido en algo cotidiano,
Lo que hace a Ohtani sencillamente impresionante es su mera existencia como "jugador de dos vías". No solo es un bateador con números dignos de un MVP, superando los 50 cuadrangulares y manteniendo un OPS altísimo, sino que también es un lanzador abridor de élite en la rotación de un contendiente de Serie Mundial. Su capacidad para dominar en ambas facetas lo convierte en un fenómeno único en la historia del beisbol, un estándar de grandeza que desafía toda lógica deportiva y que lo sitúa en una categoría aparte.
Kyle Schwarber: El poder explosivo de Philladelphia
Schwarber continuó su tradición de ser uno de los máximos artilleros de Las Mayores, reportándose con 56 jonrones al cierre de la temporada regular de 2025, con una asombrosa habilidad para conectar cuadrangulares y conquistar el liderato de la Liga Nacional.
También demostró su valía estableciendo un récord de Grandes Ligas con 14 cuadrangulares abriendo juego en la temporada. Su producción ofensiva fue, además, crucial para que los Phillies aseguraran su lugar en la postemporada.
Schwarber es el epítome del bateador poderosísimo que se crece en los momentos de mayor presión. Y seguro no tardará en hacerlo esta postemporada.
Aaron Judge: El Juez del poder en Nueva York
Aaron Judge revalidó su estatus como uno de los bateadores más destructivos de la historia reciente de la MLB. El capitán de los Yankees alcanzó y superó la marca de los 50 cuadrangulares por cuarta vez en su carrera y lo hizo, por supuesto, como autor de otra temporada histórica en la caja de bateo: terminó la campaña con 53 jonrones, .331 de promedio de bateo y un impresionante 1.144 de OPS.
El favorito para llevarse el premio al Jugador Más Valioso fue fundamental para que los Bombarderos regresaran a la postemporada después de perder la Serie Mundial ante los Dodgers en 2024. Y aunque sus números en octubre no siempre reflejan la magnitud de su talento, un solo swing del Juez puede cambiar por completo el rumbo de Nueva York en esta postemporada. Ningún equipo rival quiere ser testigo del momento en que Aaron Judge despierte.
Cal Raleigh: El catcher histórico de Seattle
Cal Raleigh se inscribió en la historia de las Grandes Ligas con una temporada excepcional. El receptor de los Marineros de Seattle rompió el récord de jonrones en una temporada para un catcher de la MLB: terminó la campaña como líder absoluto de la Liga Americana con 60 vuelacercas.
En el camino, Raleigh superó un par de apellidos sagrados. Dejó atrás el récord de Mickey Mantle como el jugador ambidiestro con más jonrones en una sola campaña y, para completar su hazaña, rompió también la legendaria marca de Ken Griffey Jr., como el jugador de los Marineros con más cuadrangulares en una temporada, superando los 56 cuadrangulares que “The Kid” conectó en 1997.
El logro de Raleigh como receptor es verdaderamente histórico. La posición de catcher exige un desgaste físico extremo, y el hecho de que haya podido mantener un nivel ofensivo capaz de romper récords históricos de jonrones para su posición es una hazaña que subraya una ética de trabajo implacable y un talento inusual.
En esta postemporada de 2025, las narrativas individuales de poder se entrelazan con la lucha por el campeonato. La presencia simultánea de Shohei Ohtani, Kyle Schwarber, Aaron Judge y Cal Raleigh garantiza que cada juego tenga el potencial de ser redefinido por un solo swing. El clutch que estos gigantes del poder demuestren en octubre será el sello que defina a sus equipos y a la historia de esta épica temporada.