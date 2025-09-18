Los Diablos frente al reto del tricampeonato

¿Sabías que los @SultanesOficial son el único equipo en la historia de la LMB en lograr un tricampeonato? 🏆🏆🏆



Lo hicieron entre 1947 y 1949:

🔹 Los dos primeros títulos como Industriales

🔹 El tercero ya con el nombre de Sultanes



