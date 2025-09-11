Lorenzo Bundy y los Diablos Rojos: el mánager que persigue la misma cima que conquistó como jugador

#HistoriaDeUnaPasión 👹⚾



Lorenzo Bundy se voló la barda en dos ocasiones para que la Pandilla Escarlata derrotara 5-4 a los Tecolotes de los Dos Laredos en el tercer juego de la Serie Final.



El segundo tablazo de Bundy fue el que marcó la diferencia del encuentro.