Maestros del futbol mexicano: los técnicos más ganadores
De ganar el Apertura 2025, el técnico argentino Antonio Mohamed llegaría a cinco títulos en el futbol mexicano y superaría a Enrique Meza, igualaría a Manuel Lapuente y Victor Manuel Vucetich, quedaría un campeonato abajo de Raúl Cárdenas, y a dos de Ignacio Trelles y Ricardo Ferretti, como los directores técnicos más ganadores del futbol mexicano.
Enrique Meza: 4 títulos
Como director técnico: Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000 (Toluca) y Clausura 2007 (Pachuca).
Enrique Meza es uno de los directores técnicos más laureados del futbol mexicano y sus títulos reflejan una notable periodicidad de éxito. Con Toluca logró los trofeos del Verano 1998, 1999 y 2000, una hazaña que subraya la regularidad de su proyecto. Años más tarde volvió a levantar un título con Pachuca en el Clausura 2007, demostrando su capacidad para construir equipos competitivos con el paso del tiempo.
Manuel Lapuente: 5 títulos
Como director técnico: Verano 2002 (América), Temporada 1994-1995 y 1995-1996 (Necaxa), 1982-1983 (Puebla)
Los cinco títulos de Manuel Lapuente son el reflejo de una trayectoria marcada por distintas etapas de éxito. Su primer campeonato llegó con Puebla en la temporada 1982-1983, donde inauguró una carrera ascendente, después alcanzó un punto dominante con Necaxa, donde conquistó títulos consecutivos en 1994-1995 y 1995-1996, ahí consolidó a los Rayos como uno de los equipos más sólidos de la década. Años después volvió a reinar en el máximo circuito con el América con el campeonato del Verano 2000. Lapuente confirmó su vigencia y capacidad para llevar a distintos clubes a la cima del balompié nacional.
Víctor Manuel Vucetich: 5 títulos
Como director técnico: León 1991-1992, Tecos 1993-1994, Pachuca Apertura 2003, Monterrey Apertura 2009, Monterrey Apertura 2010.
Víctor Manuel Vucetich construyó su prestigio con distintos clubes. Su primer título llegó con León en la temporada 1991-1992, seguido por su nuevo éxito apenas dos años después con Tecos 1993-1994. Una década más tarde volvió a consolidarse con Pachuca en el Apertura 2003 y ahí demostró su capacidad para adaptarse a nuevos proyectos. Su etapa más dominante llegó con Rayados, club con el que obtuvo títulos consecutivos en el Apertura 2009 y Apertura 2010 reafirmando su figura como uno de los entrenadores de mayor éxito y consistentes en el futbol mexicano.
Raúl Cárdenas: 6 títulos
Como director técnico: Cruz Azul 1968-1969, Torneo México 1970, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, América 1975-1976.
Con Raúl Cárdenas, Cruz Azul inició una etapa dorada al conquistar la Liga en 1968-1969, a la que siguieron campeonatos del Torneo México 1970, 1971-1972, 1972-1973 y 1973-1974. De esta manera forjó a la legendaria Máquina, que marcó una época. Posteriormente, con América, volvió a levantar un título en la temporada 1975-1976, ahí cerró un ciclo de éxitos que consolidó su legado como uno de los más ganadores del futbol mexicano.
Ricardo Ferretti
Como entrenador: Guadalajara Verano 1997, Pumas UNAM Clausura 2009, Tigres UANL Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019.
Ricardo Ferretti se ha destacado como uno de los entrenadores más longevos y ha logrado títulos con distintos clubes. Su primer campeonato llegó con Guadalajara en el Verano 1997, seguido el título con Pumas en el Clausura 2009. Sin embargo, su etapa más fructífera llegó con Tigres, donde conquistó múltiples campeonatos: Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019. El brasileño hizo de Tigres uno de los equipos más dominantes del futbol en México bajo su dirección.
Ignacio Trelles
Como director técnico: Marte: 1953-54, Zacatepec 1954-55, 1957-58, Toluca 1966-67, 1967-68, Cruz Azul 1978-79, 1979-80.
Es una de las leyendas del futbol en México. Su trayectoria muestra una carrera marcada por adaptarse a distintas épocas. Inicio su camino con Marte, donde conquistó la temporada 1954-55, y continuó con Zacatepec en 1954-55, 1957-58. Posteriormente, llevó a Toluca a la gloria de las temporadas 1966-67, 1967-68, y con Cruz Azul obtuvo los campeonatos de 1978-79 y 1979-80. Sus títulos lo destacaron como uno de los máximos técnicos ganadores en México y su leyenda sigue vigente.