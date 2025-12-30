Los mejores deportistas mexicanos de 2025
El deporte mexicano vivió un año histórico con actuaciones de talla mundial en distintas disciplinas. Isaac del Toro y Yareli Acevedo brillaron en el ciclismo. En clavados, Osmar Olvera encabezó a una delegación dorada. México también celebró oros mundiales con el equipo femenil de Flag football, Andrea Becerra en el tiro con arco y récords en para atletismo con Osiris Machado y Luis Carlos López, además Renata Zarazúa destacó en los cuatro Grand Slams del año.
Isaac del Toro
Isaac del Toro logró el histórico subcampeonato en el Giro de Italia y portó la Maglia Rosa durante 11 días. Su actuación lo llevó a ganar el Premio Nacional de Deportes en la categoría de Deporte profesional y a cerrar su temporada con 18 triunfos, los últimos dos con los campeonatos nacionales en ruta y contrarreloj, en su natal Ensenada.
Osmar Olvera
Osmar Olvera ganó la medalla de oro en la prueba individual de trampolín de 3 metros en Singapur 2025 con una puntuación de 529.55 puntos, por delante de los chinos. A los 21 años, ha conseguido 8 medallas mundiales: 2 oros, 11 platas y 5 bronces en total de su carrera deportiva.
Alegna González
Alegna González se colgó la plata en los 20 km marcha y rompió la racha de los quintos lugares que la persiguió en Mundiales y Juegos Olímpicos. La chihuahuense conquistó la novena medalla mundial en marcha, una disciplina que históricamente ha llevado a México a lo más alto.
Uziel Muñoz
Uziel Muñoz conquistó la medalla de plata en impulso de bala en el Campeonato del Mundo de Atletismo 2025, en Tokio. El mexicano rompió el récord nacional con una marca de 21.97 metros y terminó con una larga sequía 8 años, cuando la marchista Guadalupe González logró plata en el Campeonato del Mundo de Londres 2017.
Lía Cueva y Mía Cueva
Las gemelas de 14 años alcanzaron la medalla de bronce en la prueba de trampolín 3 m sincronizados femenil en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, destacándose como la dupla más joven de la Delegación Mexicana en colgarse una presea mundial.
Juan Celaya
El medallista olímpico ganó junto a Osmar Olvera la medalla de plata en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizado del Mundial de Singapur 2025. Para Juan es su segunda medalla del orbe tras la medalla de bronce conseguida en 2019 junto a Yahel Castillo en esta misma prueba.
Kenia Lechuga
Ganó medalla de bronce en la final A de scull ligero individual femenil (LW1x), al cronometrar 7:32.23 minutos, en el Campeonato Mundial de Remo Shanghái 2025, que se realiza en China. Es la segunda presea del orbe que gana en esta prueba, tras su plata de Belgrado, Serbia, 2023.
Randal Willars
Se colgó la medalla de bronce en la plataforma 10 m individual en el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, sumando 511.95 puntos y obteniendo su primera medalla mundial individual y realizando el clavado de más alto grado de dificultad, que bien ejecutado le dio calificaciones de 100 puntos.
Andrea Becerra
Se agenció la medalla de oro en compuesto femenil individual dentro del Campeonato Mundial de Tiro con Arco Gwanju 2025. Se reafirmó como la mejor del planeta tras consagrarse por equipos junto a Mariana Bernal y Adriana Castillo, y obtener bronce en equipo mixto con Sebastián García.
Equipo de Flag football
La Selección Mexicana de Flag Football Femenil logró el oro en los World Games 2025, tras vencer a Selección de Estados Unidos de Flag Football Femenil 26-21 en la Final. Este triunfo las coloca como bicampeonas del evento, reafirmando su dominio en la modalidad hacia una medalla olímpica en Los Ángeles 2028.
Gaby Agúndez y Alejandra Estudillo
La medallista olímpica y la nueva figura de los clavados mexicanos consiguieron la medalla de plata en la prueba de plataforma 10 m sincronizados femenil en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, con 304.80 puntos. Las mexicanas debutaron como nueva dupla y lo hicieron con presea de por medio.
Renata Zarazúa
La tenista mexicana Renata Zarazúa hizo historia al derrotar en la Primera Ronda del US Opena la sexta cabeza de serie, Madison Keys—ganadora de un Grand Slam y actual número 6 del mundo— por parciales de 6‑7(10), 7‑6(3) y 7‑5, en un emocionante duelo de más de tres horas celebrado en la cancha central de Flushing Meadows. Clasificada en el puesto 82 del ranking WTA, Zarazúa logró lo inédito: convertirse en la primera jugadora mexicana en vencer a una rival ubicada entre las diez mejores del mundo en un Grand Slam.
Gabriela Rodríguez
En tiro deportivo, obtuvo la medalla de plata en skeet femenil en el Campeonato Mundial de Escopeta ISSF 2025 llevado a cabo en Atenas, Grecia, con 54 unidades, tras una Final disputada. La figura mexicana se ostenta como la segunda mejor del orbe dentro del ranking de su especialidad.
Luis Carlos López Valenzuela
En paratletismo, conquistó oro en lanzamiento de disco categoría F37 en el Campeonato Mundial de Para Atletismo 2025 en India, con marca de 56.59 m, estableciendo un nuevo récord de la competencia. El sinaloense mejoró la marca anterior de 55.71 metros, que tenía 12 años vigente.
Osiris Machado
Conquistó la presea dorada en lanzamiento de disco categoría F44 durante el Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi 2025, con una marca de 44.36 m y batió la marca anterior de 43.39 metros, que tenía 10 años vigente. Por este resultado se hizo acreedora al Premio Nacional de Deportes de este año.