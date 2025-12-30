2025: Los mejores deportistas del mundo
En el 2025 deportistas como Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz dominaron el tenis con títulos de Grand Slam y los primeros puestos del ránking. El esloveno Tadej Pogacar brilló en el ciclismo al ganar su cuarto título en el Tour de Francia y defender el título mundial de ruta. Mientras que Aitana Bonmatí destacó en el futbol con el Barcelona y la Selección Española. Mondo Duplantis y Sydney McLaughlin-Levrone sobresalieron en el atletismo al batir récords. Y figuras como Shai Alexander, A’ja Wilson y Ousmane Dembélé marcaron la diferencia en el baloncesto y el futbol.
Aitana Bonmatí
Aitana Bonmatí brilló en el 2025 tanto en el Barcelona como con la Selección de España, donde figuró en el once ideal de los Premios The Best FIFA de este año por sus actuaciones en la Liga, La Copa y la Champions League. Su visión de juego y liderazgo fueron indispensables para ganar una vez más el galardón a la mejor jugadora del año, que la reafirman como una de las futbolistas más importantes a nivel global. La mediocampista se convirtió en la primera futbolista que se proclama mejor jugadora del mundo por tercera ocasión consecutiva.
Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka terminó la temporada como número uno del mundo de la WTA y se consolidó en la cima del tenis con dos títulos de Grand Slam este año: Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, además llegó a la Final de Roland Garros. Su potente saque y juego le permitieron mantener un nivel constante durante todo el año. La bielorrusa fue nominada a los Premios Laureus 2025 como una de las mejores deportistas del año.
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz cerró su temporada 2025 como número uno del mundo. El joven de 22 años conquistó Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, además tres Masters 1000: Montecarlo, Roma, Cincinnati y tres ATP 5000 con Róterdam, Queen´s y Tokio. El español anunció a finales de este año el término de su relación con el entrenador Juan Carlos Ferrero, con quien logró los seis títulos de Grand Slam y la plata olímpica en París 2024.
A'ja Wilson
A´ja Wilson hizo historia en la WNBA 2025 al convertirse en la primera jugadora en ganar el MVP de la liga por cuarta vez, además de lograr el título de la WNBA con Las Vegas Aces, el Finals MVP y el de Defensive player of the year, un logro único. Su temporada estuvo marcada por actuaciones históricas que la han consolidado como la jugadora más dominante del baloncesto.
Shai Gilgeous-Alexander
Shai protagonizó una de las temporadas más impresionantes en la historia de la NBA, en la que ganó el MVP de la temporada regular y lideró la liga en anotaciones y guió a Oklahoma City a su primer campeonato de la franquicia desde 2008. Su dominio individual y colectivo lo posicionó como uno de los mejores jugadores del baloncesto mundial.
Tadej Pogacar
Tadej Pogacar vivió una temporada histórica con 20 victorias. El esloveno ganó su cuarto título en el Tour de Francia, donde demostró fortaleza física y táctica inigualable que lo colocan como el mejor ciclista a nivel global. Además, ganó el título de Campeón del Mundo de Ruta en Ruanda, donde revalidó la corona.
Sydney McLaughlin-Levrone
Sydney fue nombrada como Atleta Mundial del año 2025 por World Athletics tras una temporada excepcional en los 400 m y 400 metros vallas. Su consistencia y versatilidad en el atletismo la han situado como una de las velocistas más destacadas del mundo. La estadounidense se proclamó en Tokio campeona del mundo de 400 metros planos con un tiempo de 47.78, el segundo más rápido de la historia, se llevó el oro y el récord nacional estadounidense.
Armand 'Mondo' Duplantis
Mondo Duplantis fue elegido como Atleta Mundial del 2025 por World Athletics tras el dominio de la temporada en el salto con pértiga en la que rompió su propio récord mundial en Tokio para dejar la barra en 6.30 metros de altura. La superestrella logró su tercer oro consecutivo tras Oregon 2022 y Budapest 2023.
Ousmane Dembélé
El delantero del París Saint-Germain y de la Selección francesa recibió el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2025. El futbolista conquistó la Copa de Francia y su primera Liga de Campeones de la UEFA, además de proclamarse subcampeón del Mundial de Clubes.