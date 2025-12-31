12 uvas; 12 deseos de los atletas mexicanos rumbo a 2026
El 2025 cierra con memorables momentos para las atletas y los atletas de México, que en primera persona hablan sobre lo que les dejó este año y sus deseos para el 2026.
1. Diana Flores: más apoyo y visibilidad al flag
Fue un 2025 lleno de mucho éxito y de muchas alegrías para nosotras como selección y espero que siga inspirando a muchas generaciones de niñas y niños a acercarse a este deporte que está abriendo tantas puertas y cambiando vidas. Mi deseo para 2026 es que se siga apoyando a este deporte, a los atletas, que se sigan escuchando voces y dar visibilidad porque lo merecemos. Este es el momento del flag football de tener ese respaldo. Me siento emocionada e ilusionada porque sé que así será y todo se dará para que cada parte haga su labor y que el flag siga brillando.
2. Osmar Olvera: más apoyo para el deporte en México
Este año me consolidé como campeón del mundo y sin duda el 2026 es prometedor, pero también todo el ciclo olímpico. Estoy muy contento y emocionado de que iniciamos así el año. Si pudiera escoger un momento del 2025 sería sin duda la Final mundial en Singapur. Todos saben de lo que soy capaz y lo he demostrado, los chinos van a querer ganarme, pero yo voy a entrenar para que eso no suceda. En la prueba de sincronizados vamos por ese oro en Los Ángeles 2028 y tenemos muchos clavados que mejorar. Si pudiera pedir un deseo para el próximo año sería más apoyo para el deporte en México.
3. Paola Longoria: equilibrio entre el deporte y la legislatura
En 2026 empiezan las competencias al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028 y son Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana. Me encantaría estar ahí, si la agenda legislativa lo permite. Siempre dije que cuando me cambiara al tema legislativo no iba a descuidar tampoco eso, tratamos de combinar ambas cosas y creo que hasta ahorita lo hemos hecho muy bien y espero que sea así también para el 2026.
4. Fabiola Ramírez: entrar al Top 5
El 2025 fue un año magnífico, un año de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, constancia, pero sobre todo, de las ganas de resurgir nuevamente y demostrar que lo que yo hago es completamente por amor, por pasión y que me encanta. Siempre la meta es ir para arriba y buscar el objetivo, que será volver a estar dentro de las mejores cinco del mundo en y ¿por qué no? volver a soñar con una medalla y volver a soñar con estar en el podio.
5. Alegna González: estar en Juegos Centroamericanos
Este 2025 siempre lo recordaré porque disfruté muchísimo el Mundial más porque iba un poco más segura de mí y eso te quita presión porque sabes que hiciste las cosas bien, trabajaste para ello y vas a dar lo mejor de ti en la competencia. Muchas veces no sale el resultado, pero sabes que hiciste todo para estar bien. Nunca he estado en los Juegos Centroamericanos. Esta será la primera ocasión que cumpla con todo el ciclo olímpico. Entonces pues feliz y motivada para seguir teniendo excelentes resultados en el 2026.
6. Isaac del Toro: estar en una Gran Vuelta
Uno de los momentos del 2025 con el que más me quedo es con el oro mundial de Yareli Acevedo, el hecho de que tengamos a una campeona mundial es algo muy importante para el país y por primera vez podemos decir que somos campeones del mundo. Creo que se han vivido cosas muy especiales este año y estoy muy agradecido de que México reconozca y que conozca este nuevo deporte ––ciclismo–– que está llegando al país. Para el 2026 me gustaría ganar carreras de una semana y volver a intentar una Gran Vuelta.
7. Uziel Muñoz: inversión de la iniciativa privada
Me gustaría invitar a la gente a que se informe de otros deportes, no todo es futbol. Hay muchas formas de generar una estructura deportiva. Nosotros tenemos un proyecto casi finalizado y hay muchas formas de proyectarlo, solamente hace falta el recurso y yo sé que hay mucha gente aquí en México que cuentan con este recurso y es solo que se quieran ser parte de las filas. En el 2026 será el momento de buscar esta proyección.
8. Yareli Acevedo: muchas medallas
Del 2025 recordaré el momento en el que canté el himno nacional y todos lo entonaron conmigo a todo pulmón cuando gané la medalla de oro mundial. Trabajé mucho por este resultado, quería gritarlo y llorarlo. Que el próximo año sea un año de mucho amor, mucho cariño, de muchas medallas. En el 2026 vamos con todo a los Juegos Centroamericanos y el Mundial.
9. Donovan Carrillo: acercar el deporte de invierno a México
Lo mejor de este año para mí fue conseguir mi boleto a mis segundos Juegos Olímpicos de Invierno, es por eso que recordaré el 2025. Todo lo que tarda vale la pena al final. Hay que aprender a ser pacientes y no buscar que todo sea de manera inmediata. En el deporte se trabaja, se persevera. Hay muchas caídas, hay muchos tropezones, pero es bien bonito cuando ves ese resultado materializado, hecho una realidad. Para el 2026 me gustaría que acerquen el deporte invernal a todos. Así como yo empecé en un cetro comercial no sabes hasta dónde puede llegar y hasta dónde le puedes cambiar la vida a un país con acciones como ésta.
10. Andrea Becerra: visibilizar el arco compuesto
Sí, nos hace falta muchísima visibilidad. Somos un deporte que apenas va a entrar al programa olímpico en Los Ángeles 2028, pero también somos uno de los deportes que más medallas gana para México. Somos las número uno del mundo en equipos, las número uno del mundo individual, sextos mejores del mundo en mixtos. Ha sido un 2025 inolvidable. Yo creo que el momento más importante sí fue cuando ganamos esa medalla por equipos, la primera medalla del mundo para México en oro, hicimos historia. Deseo que nos sigan apoyando. Hemos sido muy afortunados de recibir muchísimo apoyo. Entonces, ojalá las cosas sigan así.
11. Alejandra Estudillo: salud y gozo por los clavados
Este 2025 fue de muchos logros, obviamente personales y como equipo, creo que estoy demasiado contenta, lo disfruté muchísimo. Tengo dos momentos: el primero fue obviamente la medalla con Gaby Agúndez en el Mundial de Singapur. Fue un momento muy especial, lo trabajamos muchísimo y que se diera el resultado estuvo muy bonito. Y la medalla de individual en la Copa del Mundo de Beijing, de la Superfinal. Nunca creí que fuera a lograr algo así. Para el 2026 pido salud y obviamente para mí y para mi familia, creo que eso es lo que podría pedir. ¿Y el otro? Pues seguir haciendo mi deporte, seguir disfrutándolo.
12. Ángela Funes: más victorias
2025… un año de muchos sueños cumplidos. También fue un año de altibajos, de días difíciles y de silencios que no siempre se vieron. Pero incluso en esos momentos, el flag estuvo ahí: retándome, sosteniéndome y ayudándome a crecer. No fue un año perfecto, pero sí uno que me salvó. Agradecida por todo lo vivido y emocionada por lo que viene. Gracias 2025. Por las victorias, por las lecciones y por un año más de oro. Para el 2026 tenemos que tomar las cosas con mucha responsabilidad y seguir manteniéndonos, hacer mejor las cosas y no quedarnos estancadas.