3 historias de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina - Día 1
Franjo von Allmen consiguió el primer oro de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026 al imponerse en el descenso masculino de esquí alpino. Italia celebró su primera presea dorada gracias a Francesca Lollobrigida, quien rompió récord olímpico y el japonés Yuma Kagiyama deslumbró con una actuación casi perfecta.
Franjo von Allmen conquista el primer oro de Milano-Cortina 2026
El suizo Franjo von Allmen ganó la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 en la prueba de esquí alpino masculino de descenso. El joven de 24 años cerró con un tiempo de 1:51.61 en la prueba reina de este deporte, que se desarrolló en Stelvio Ski Centre, el imponente escenario del esquí alpino. Los italianos Giovanni Franzoni y Dominik Paris se quedaron con la plata y el bronce, a 20 y 50 centésimas del primer lugar, respectivamente.
"Creo que en este momento no puedo decirte realmente con palabras lo que significa para mí, por el momento se siente como una película".- Franjo von Allmen
Italia logra su primer oro con una sobrina nieta de Gina Lollobrigida
Con una actuación memorable Francesca Lollobrigida, nieta de la mítica actriz italiana Gina Lollobrigida, ganó la primera medalla de oro para Italia en los Olímpicos de Invierno. La local registró 3:54.28 y rompió récord olímpico en el patinaje de velocidad. La noruega Ragne Wiklund se agenció la presea de plata con 3:56.54 y el bronce fue de Valérie Maltais con 3:56.93. Todo en su cumpleaños número 35.
"Quería probarles que podía ser una campeona mundial, olímpica y madre. Es el sueño de mi vida".- Francesca Lollobrigida
Yuma Kagiyama deslumbra y pone a Japón en la cima
Yuma Kagiyama brilló en el primer día del patinaje artístico sobre hielo por equipos con una presentación que rozó la perfección. Al ritmo de I Wish, el japonés no recibió ninguna deducción por parte del equipo de jueces y alcanzó una puntuación de 108.67. Con su actuación superó por casi 10 puntos la de la estrella estadounidense Illia Malinin. La reacción del japonés se robó las miradas del público y colocó a Japón en el primer lugar del programa corto por equipos.