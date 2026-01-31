SI Mexico

La historia de México en los Juegos Olímpicos de Invierno

A lo largo de la historia México ha competido en 10 ediciones de Juegos Olímpicos de Invierno y hasta ahora no ha logrado conquistar una medalla desde su primera participación en St. Moritz 1928. Nombres como los esquiadores Hubertus von Hohenlohe, Sarah Schleper o patinadores como Ricardo Olavarrieta o Diana Encinas han pasado a la historia en las justas invernales donde ha competido el país. En Milano-Cortina 2026 competirá con cinco representantes.

Yarek Gayosso

México competirá con cinco atletas en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026.
México competirá con cinco atletas en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026. / Winter Olympics: Team Mexico

México ha competido en 10 ediciones de Juegos Olímpicos de Invierno y hasta el momento no ha logrado conseguir una medalla, sin embargo, hay nombres que han pasado a la historia del deporte mexicano en la justa invernal.

El esquiador Hubertus von Hohenlohe es el deportista del país con mayor número de participaciones (6) desde Sarajevo 1984, le siguieron Calgary 1988, Albertiville 1992, Lillehammer  1994, Vancouver 2010 y Sochi 2014. 

La primera participación de México se remonta a St. Moritz 1928 con el equipo de bobsled integrado por Mario Casasus, Juan Ignacio de Landa, Lorenzo Elizaga, Genaro Díaz y José Díaz. Es hasta el momento la mejor actuación del país después de ubicarse en el lugar 11 de la prueba.

México en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Salt Lake City 2002.
México en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Salt Lake City 2002. / Jed Jacobsohn/Getty Images

México estuvo ausente de los Juegos Olímpicos de Invierno por 56 años y volvió hasta Sarajevo 1984 con Hubertus von Hohenlohe como su único representante.

La delegación mexicana más gruesa de la historia ––con 21 integrantes–– compitió en Albertiville 1992 y Hubertus von Hohenlohe fue el único mexicano en Lillehammer 1994, Vancouver 2010 y Sochi 2014.

A Milano-Cortina 2026, del 6 al 22 de febrero, México asistirá con cinco deportistas. La legendaria Sarah Schleper se despedirá después de competir por el país desde Pyeongchang 2018, su hijo Lasse Gaxiola debutará. Regina Martínez se convertirá en la primera esquiadora mexicana de fondo que compita en una justa invernal, Allan Corona debutará en esquí nórdico y Donovan Carrillo hará su segunda aparición olímpica.

México en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018.
México en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018. / Matthias Hangst/Getty Images

México en la historia de la justa invernal

  • St. Moritz 1928

Mario Casasus, Juan Ignacio de Landa, Lorenzo Elizaga, Genaro Díaz y José Díaz (bobsled).

  • Sarajevo 1984

Hubertus von Hohenlohe (esquí alpino)

Hubertus von Hohenlohe.
Hubertus von Hohenlohe. / Clive Rose/Getty Images-
  • Calgary 1988

Hubertus von Hohenlohe (esquí), Alejandro Benoit (esquí), Patrice Martell (esquí), Carlos Pruneda (esquí), Jorge Tamés / José Tamés (Bobsled), Luis Tamés / Roberto Tamés (Bobsled), Roberto Álvarez (cross country), Diana Encinas (patinaje artístico), Ricardo Olavarrieta (patinaje artístico) y Gabriela Benoit (esquí).

Ricardo Olavarrieta.
Ricardo Olavarrieta. / Especial.
  • Albertiville 1992

Hubertus von Hohenlohe (esquí), Iñigo Domenech (esquí), Eduardo Ampudia (esquí), Carlos Mier y Terán (esquí), Germán Sánchez (esquí), Jorge Ballesteros (esquí), Juan Carlos Elizondo (esquí), Verónica Ampudia (esquí), Chus Cortina (esquí), Sammantha Teuscher (esquí), Roberto Álvarez (cross country), Ricardo Olavarrieta (patinaje artístico), Mayda Navarro (patinaje artístico), Roberto Tamés / Miguel Elizondo (Bobsled), Jorge Tamés / Carlos Casar (Bobsled), L. Tamés / R. Rodríguez / F. Negrete / C. Casar (Bobsled).

  • Lillehammer 1994

Hubertus von Hohenlohe (esquí alpino)

  • Salt Lake City 2002

Luis Carrasco (skeleton), Roberto Tamés y Roberto Lauderdale (bobsled).

  • Vancouver 2010

Hubertus von Hohenlohe (esquí alpino).

  • Sochi 2014

Hubertus von Hohenlohe (esquí alpino).

  • Pyeongchang 2018

Robert Franco (esquí estilo libre), Sarah Schleper (esquí alpino), Rodolfo Dickson (esquí alpino) y Germán Madrazo (esquí de fondo).

Germán Madrazo.
Germán Madrazo. / Matthias Hangst/Getty Images
  • Beijing 2002

Donovan Carrillo (patinaje artístico), Sarah Schleper (esquí alpino), Rodolfo Dickson (esquí alpino) y Jonathan Soto (esquí de fondo).

Donovan Carrillo.
Donovan Carrillo. / Minas Panagiotakis/Getty Images

  • México competirá con: Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Regina Martínez, Allan Corona y Lasse Gaxiola en Milano Cortina 2026, del 6 al 22 de febrero.

Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

