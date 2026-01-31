La historia de México en los Juegos Olímpicos de Invierno
México ha competido en 10 ediciones de Juegos Olímpicos de Invierno y hasta el momento no ha logrado conseguir una medalla, sin embargo, hay nombres que han pasado a la historia del deporte mexicano en la justa invernal.
El esquiador Hubertus von Hohenlohe es el deportista del país con mayor número de participaciones (6) desde Sarajevo 1984, le siguieron Calgary 1988, Albertiville 1992, Lillehammer 1994, Vancouver 2010 y Sochi 2014.
La primera participación de México se remonta a St. Moritz 1928 con el equipo de bobsled integrado por Mario Casasus, Juan Ignacio de Landa, Lorenzo Elizaga, Genaro Díaz y José Díaz. Es hasta el momento la mejor actuación del país después de ubicarse en el lugar 11 de la prueba.
México estuvo ausente de los Juegos Olímpicos de Invierno por 56 años y volvió hasta Sarajevo 1984 con Hubertus von Hohenlohe como su único representante.
La delegación mexicana más gruesa de la historia ––con 21 integrantes–– compitió en Albertiville 1992 y Hubertus von Hohenlohe fue el único mexicano en Lillehammer 1994, Vancouver 2010 y Sochi 2014.
A Milano-Cortina 2026, del 6 al 22 de febrero, México asistirá con cinco deportistas. La legendaria Sarah Schleper se despedirá después de competir por el país desde Pyeongchang 2018, su hijo Lasse Gaxiola debutará. Regina Martínez se convertirá en la primera esquiadora mexicana de fondo que compita en una justa invernal, Allan Corona debutará en esquí nórdico y Donovan Carrillo hará su segunda aparición olímpica.
México en la historia de la justa invernal
- St. Moritz 1928
Mario Casasus, Juan Ignacio de Landa, Lorenzo Elizaga, Genaro Díaz y José Díaz (bobsled).
- Sarajevo 1984
Hubertus von Hohenlohe (esquí alpino)
- Calgary 1988
Hubertus von Hohenlohe (esquí), Alejandro Benoit (esquí), Patrice Martell (esquí), Carlos Pruneda (esquí), Jorge Tamés / José Tamés (Bobsled), Luis Tamés / Roberto Tamés (Bobsled), Roberto Álvarez (cross country), Diana Encinas (patinaje artístico), Ricardo Olavarrieta (patinaje artístico) y Gabriela Benoit (esquí).
- Albertiville 1992
Hubertus von Hohenlohe (esquí), Iñigo Domenech (esquí), Eduardo Ampudia (esquí), Carlos Mier y Terán (esquí), Germán Sánchez (esquí), Jorge Ballesteros (esquí), Juan Carlos Elizondo (esquí), Verónica Ampudia (esquí), Chus Cortina (esquí), Sammantha Teuscher (esquí), Roberto Álvarez (cross country), Ricardo Olavarrieta (patinaje artístico), Mayda Navarro (patinaje artístico), Roberto Tamés / Miguel Elizondo (Bobsled), Jorge Tamés / Carlos Casar (Bobsled), L. Tamés / R. Rodríguez / F. Negrete / C. Casar (Bobsled).
- Lillehammer 1994
Hubertus von Hohenlohe (esquí alpino)
- Salt Lake City 2002
Luis Carrasco (skeleton), Roberto Tamés y Roberto Lauderdale (bobsled).
- Vancouver 2010
Hubertus von Hohenlohe (esquí alpino).
- Sochi 2014
Hubertus von Hohenlohe (esquí alpino).
- Pyeongchang 2018
Robert Franco (esquí estilo libre), Sarah Schleper (esquí alpino), Rodolfo Dickson (esquí alpino) y Germán Madrazo (esquí de fondo).
- Beijing 2002
Donovan Carrillo (patinaje artístico), Sarah Schleper (esquí alpino), Rodolfo Dickson (esquí alpino) y Jonathan Soto (esquí de fondo).
- México competirá con: Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Regina Martínez, Allan Corona y Lasse Gaxiola en Milano Cortina 2026, del 6 al 22 de febrero.
