Alegna González gana plata en Tokio y renueva gloria de México en la marcha
Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el cielo de Tokio, Alegna González ya escribía una página dorada —aunque teñida de plata— en la historia del atletismo mexicano. Con una demostración de garra, temple y corazón, la marchista se proclamó subcampeona del mundo en los 20 kilómetros marcha con un tiempo de 1:26:06.
Su hazaña no solo le dio a México su segunda medalla de plata en este Mundial, sino que renovó el orgullo y la esperanza en una disciplina que tantas glorias ha dado al país.
La marchista mexicana, de 26 años, rompió finalmente con la racha de quintos lugares que la había acompañado en las grandes justas: tanto en el Mundial de 2023 como en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y París 2024. Esta medalla representa su primera en un evento de esta magnitud y ratifica su lugar entre la élite mundial de la caminata.
“Es una gran alegría, lo he buscado por muchísimos años y hoy puedo decirle a todo mundo que por fin lo logré. Fue un sacrificio duro, tengo muchas cualidades, entreno duro, esto es el respaldo del trabajo que se hace día a día”, señaló la originaria de Ojinaga, Chihuahua.
El oro fue para la española María Pérez, quien cruzó la meta apenas 12 segundos antes (1:25:54), mientras que el bronce quedó en manos de la local Nanako Fujii, con un registro de 1:26:18.
Esta plata se suma a la conseguida por Uziel Muñoz en el lanzamiento de bala, quien también subió al segundo escalón del podio. Con estos resultados, México alcanza ya 16 medallas en la historia del campeonato mundial de atletismo, de las cuales nueve provienen de la marcha, una disciplina que históricamente ha dado gloria al país.
La última vez que México subió al podio mundial en esta prueba fue en Londres 2017, con la también plata de Lupita González. Hoy, Alegna toma la estafeta y renueva la esperanza en una de las disciplinas más emblemáticas para el atletismo nacional.