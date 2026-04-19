Alejandra Ortega: el regreso que convirtió el dolor en plata mundial
La marchista mexicana Alejandra Ortega comenzó esta temporada como si cada zancada sostuviera algo más que el cuerpo.
Hace un año pensó en el retiro por una lesión que le aquejaba en un deporte que exige avanzar sin detenerse en el camino. Hoy brilla a la mitad del pecho una medalla de plata de la Copa del Mundo de Marcha en Brasilia y que la instala en la élite del atletismo mexicano.
“Este resultado es el esfuerzo de todos los días de entrenamiento. Al final no solo es mío sino de la gente que está detrás de mí”.- Alejandra Ortega, subcampeona del mundo
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Un recorrido de 23 años en el alto rendimiento. Su debut internacional lo hizo solo a los 11 años de edad en la Race Walking Challenge de Tlalnepantla, Estado de México. Esa vez fue bronce con 52:44 minutos. Aun lejos de saber que la marcha sería una forma inevitable de vida, una disciplina que no conoce de pausas.
Su camino no ha sido lineal. En el 2016 registró su debut olímpico, le siguió una época marcada por las lesiones y la pérdida de su madre, y más tarde, en los Juegos Olímpicos de París 2024 terminó en el lugar 24, en los 20 kilómetros de marcha.
Más recientemente, una lesión la mantuvo cuatro meses sin entrenar y la llevó a considerar el retiro el año pasado.
Por esa razón esta medalla de plata de Copa del Mundo cobra un mayor significado. Una presea que ella misma califica como histórica para México y que llega tras un regreso bajo la guía de su ahora entrenador Alfonso Ortiz.
Este retorno encontró forma en la pista, en el medio maratón femenil de marcha, una plata con un tiempo de 1:35:21, su mejor registro personal, rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Un horizonte que comienza a dibujarse.
La mirada este año la tiene en refrendar el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Alejandra Ortega vuelve a caminar su propia historia. Permanece a cada paso a las caída, las pérdidas y los regresos. Lo hace con una fe intacta.
A DESTACAR:
- Olímpica en Río 2016 y París 2024.
- Plata en 21 km Copa del Mundo de Marcha, Brasilia 2026.
- Bronce en 20 km Copa Panamericana de Marcha, Managua 2023.
- Oro en 20 km Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023.
- Plata en 10 km Copa del Mundo de Marcha, Saransk 2012 (juvenil).
“Siento muchas ganas de seguir luchando, tengo muchos sentimientos encontrados, es una medalla histórica para México”.- Alejandra Ortega, subcampeona del mundo