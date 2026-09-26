Alemania elige Múnich como candidata a organizar los Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Alemán (DOSB) eligió este sábado la candidatura de Múnich para presentarla ante el Comité Olímpico Internacional (COI) como sede de los Juegos Olímpicos de 2036, 2040 o 2044, en detrimento del proyecto de Colonia/Rin-Ruhr.

Alemania se embarca por octava vez en una candidatura olímpica desde 1972 y la edición de los Juegos organizada en Múnich, marcada especialmente por el atentado contra la delegación israelí en la villa olímpica, que causó once muertos entre los miembros del equipo olímpico de Israel.

Te puede interesar: México vuelve al futbol en los Juegos Olímpicos tras ocho años de ausencia; así su historial

La decisión fue anunciada por el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, en la ciudad balneario de Baden-Baden, en el suroeste del país.

Lanzada inicialmente como una carrera entre cuatro candidatas, al DOSB se le presentó una elección entre dos después de que Berlín se retirara el jueves y Hamburgo lo hiciera en mayo.

"Estamos pensando en toda Alemania", dijo sobre el escenario el primer ministro bávaro, Markus Söder, tras anunciarse el éxito de la candidatura de Múnich.

"La candidatura de Colonia lo puso realmente difícil y mantuvo la tensión hasta el final. Quiero que trabajemos conjuntamente para traer los Juegos a Alemania. Es una oportunidad histórica y queremos darlo todo para presentarnos como un país unido, de norte a sur y de este a oeste", añadió.

La candidatura de Múnich se centra en el Parque Olímpico, en el norte de la ciudad.

Construido para los Juegos de 1976, el Parque Olímpico ha sido objeto de amplias reformas en los últimos años.

En una declaración difundida instantes después del anuncio, el canciller alemán, Friedrich Merz, felicitó a Múnich.

"Alemania tiene una candidata olímpica. Múnich entrará en la carrera en nuestro nombre. Ahora, junto con nuestra candidata olímpica, aguardamos con entusiasmo este gran acontecimiento… Alemania está preparada para los Juegos Olímpicos", señaló.

Referéndum exitoso

Para reforzar el apoyo a la candidatura, Múnich celebró un referéndum en otoño de 2025. Casi dos tercios (66,4%) de los votantes se pronunciaron a favor de acoger los Juegos, con una participación del 44%.

El resultado positivo contrastó claramente con referéndums olímpicos anteriores, en los que las votaciones para acoger los Juegos de invierno de 2022 en Múnich o los Juegos de verano de 2024 en Hamburgo no lograron el respaldo necesario.

Las aspiraciones de Hamburgo de ser elegida por el DOSB como posible ciudad anfitriona para los Juegos de 2036, 2040 o 2044 se vieron socavadas por una consulta pública negativa, mientras que otra candidata, Berlín, decidió no celebrar referéndum.

El DOSB iniciará un proceso de "diálogo continuo" con el COI antes de la fase de preselección prevista para marzo de 2027.

El COI designará uno o más anfitriones preferentes a finales de 2028, y la candidatura definitiva será elegida por el COI a mediados de 2029.

Desde la última vez que los Juegos de verano se celebraron en suelo alemán, en 1972, Alemania ha presentado siete candidaturas fallidas para volver a ser sede.

Si la candidatura resulta finalmente elegida por el COI, será la tercera vez que Alemania acoge los Juegos Olímpicos.

Berlín fue sede de los Juegos en 1936, cuando Alemania estaba bajo el mandato nazi, mientras que Múnich acogió los Juegos de 1972, entonces como parte de Alemania Occidental.

Los únicos otros Juegos celebrados en suelo alemán fueron los Juegos Olímpicos de invierno de 1936, disputados en la localidad meridional de Garmisch-Partenkirchen. AFP