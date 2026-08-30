Álex Palou conquista su cuarto título consecutivo de IndyCar
Álex Palou conquistó este domingo el campeonato de IndyCar 2026, su cuarto título consecutivo y el quinto de su trayectoria, para fortalecer su lugar entre los mejores pilotos de la historia de la competición estadounidense.
El español finalizó en la décima posición de la segunda carrera del día en Milwaukee, resultado suficiente para conseguir una ventaja inalcanzable en la clasificación general cuando todavía queda una prueba por disputar.
La victoria en Milwaukee fue para el mexicano Pato O’Ward, pero los reflectores también apuntaron hacia Palou, quien confirmó otra temporada de dominio al frente de Chip Ganassi Racing.
Día histórico en Milwaukee
Pato O’Ward y Álex Palou salieron del Milwaukee Mile con un lugar reservado en la historia de la IndyCar. El mexicano ganó las dos carreras del fin de semana en un mismo día, una hazaña inédita en la etapa actual del campeonato, mientras que el español aseguró su quinta corona y la cuarta de forma consecutiva.
Para entender el doblete de O’Ward es necesario ordenar un domingo fuera de lo común. La Carrera 1 comenzó el sábado, pero la lluvia obligó a detenerla después de 90 de las 250 vueltas programadas. Las condiciones tampoco permitieron reanudarla durante la mañana del domingo, por lo que la organización decidió disputar primero la Carrera 2 y completar después las 160 vueltas pendientes de la prueba inicial.
O’Ward había heredado el primer puesto de salida para la Carrera 1 después de las sanciones que recibieron Scott McLaughlin, Álex Palou y David Malukas por cambios de motor no autorizados. El mexicano lideró las primeras 21 vueltas, perdió la posición ante Felix Rosenqvist y recuperó el mando en el giro 60. Cinco vueltas más tarde apareció la bandera amarilla por la lluvia y la prueba terminó bajo bandera roja al completar la vuelta 90, con Pato al frente.
Antes de retomar esa competencia, el regiomontano afrontó completa la Carrera 2. Salió desde la segunda posición, pero un problema con la rueda trasera derecha durante su primera parada lo mandó fuera de los diez primeros. Arrow McLaren corrigió el error en el momento decisivo: su última detención duró 6.6 segundos y le permitió superar a McLaughlin en los pits.
Tras completarse el último ciclo de paradas en la vuelta 196, Pato quedó definitivamente al frente y resistió la presión de McLaughlin entre el tráfico. El mexicano cruzó la meta con una ventaja de 0.7916 segundos sobre el piloto de Penske, mientras que Christian Lundgaard terminó tercero y completó el doble podio de Arrow McLaren.
Después de unas horas de descanso, O’Ward regresó al auto para disputar el cierre de la Carrera 1. La competencia se reanudó en la vuelta 91 con las mismas posiciones, neumáticos y cargas de combustible que los equipos tenían al momento de la suspensión.
David Malukas tomó la punta gracias a una estrategia distinta y conservó el primer lugar después de su última parada. Sin embargo, las banderas amarillas borraron las diferencias y prepararon una batalla directa por la victoria. En el reinicio final, a 24 vueltas de la meta, O’Ward atacó por la parte interna mientras McLaughlin buscó espacio por fuera. El mexicano superó a Malukas, recuperó el liderato y ya no volvió a cederlo. Malukas terminó segundo y Rinus VeeKay completó el podio.
O’Ward recorrió 410 vueltas de competencia durante el domingo: las 250 de la Carrera 2 y las 160 que faltaban de la Carrera 1. Además, subió dos veces a lo más alto del podio con apenas unas horas de diferencia y elevó su cuenta a 12 victorias en la categoría, tres de ellas durante la temporada 2026.
El logro requiere una precisión histórica. Pato es el primer piloto de la actual IndyCar Series que gana dos carreras puntuables el mismo día y el primero del principal campeonato estadounidense de monoplazas que lo consigue en 45 años. Rick Mears había ganado las dos mangas de 125 millas celebradas en Atlanta el 28 de junio de 1981, cuando la competencia se encontraba bajo la organización de CART. Por eso el doblete del mexicano representa una primera vez para la IndyCar moderna, aunque existe aquel antecedente dentro del linaje completo del automovilismo estadounidense.
La jornada también confirmó la coronación de Álex Palou. El español terminó quinto en la primera carrera que concluyó el domingo y ocupó el décimo puesto en la prueba que cerró el programa. Kyle Kirkwood, el único rival que todavía podía impedir su campeonato, finalizó decimoquinto y perdió cualquier posibilidad matemática antes de la última fecha.
Álex Palou construye una dinastía en IndyCar
Palou ha ganado cinco de los últimos seis campeonatos de IndyCar. Su primera corona llegó en 2021 y, después del título obtenido por Will Power en 2022, el español comenzó una racha de cuatro conquistas consecutivas entre 2023 y 2026.
El piloto de Chip Ganassi se proclamó campeón en 2023, 2024, 2025 y 2026, una seguidilla que terminó por consolidarlo como la principal figura de la época reciente de la categoría.
Su quinto campeonato también le permitió colocarse en solitario en el tercer lugar de la clasificación histórica, por encima de Mario Andretti, Dario Franchitti y Sébastien Bourdais, quienes consiguieron cuatro títulos cada uno.
Palou se acerca a los máximos campeones
Álex Palou ahora se encuentra solamente por detrás de A.J. Foyt y Scott Dixon entre los pilotos con más campeonatos en la historia.
Foyt encabeza el palmarés con siete títulos y Dixon ocupa la segunda posición con seis. El español, con cinco coronas, está a un campeonato de igualar al neozelandés y a dos de alcanzar el récord histórico del estadounidense.
Con un título más asegurado antes de la última carrera del calendario, Palou tendrá la oportunidad de cerrar la temporada sin la presión de la disputa por el campeonato.
Los últimos diez campeones de IndyCar
2026: Álex Palou (España/Chip Ganassi)
2025: Álex Palou (España/Chip Ganassi)
2024: Álex Palou (España/Chip Ganassi)
2023: Álex Palou (España/Chip Ganassi)
2022: Will Power (Australia/Penske)
2021: Álex Palou (España/Chip Ganassi)
2020: Scott Dixon (Nueva Zelanda/Chip Ganassi)
2019: Josef Newgarden (Estados Unidos/Penske)
2018: Scott Dixon (Nueva Zelanda/Chip Ganassi)
2017: Josef Newgarden (Estados Unidos/Penske)
Los pilotos con más títulos en la historia
A.J. Foyt (Estados Unidos): siete títulos — último campeonato en 1979
Scott Dixon (Nueva Zelanda): seis títulos — último campeonato en 2020
Álex Palou (España): cinco títulos — último campeonato en 2026
Mario Andretti (Estados Unidos): cuatro títulos — último campeonato en 1984
Dario Franchitti (Reino Unido): cuatro títulos — último campeonato en 2011
Sébastien Bourdais (Francia): cuatro títulos — último campeonato en 2007
El campeonato de 2026 confirma la hegemonía de Palou en IndyCar. Con cinco títulos y cuatro de ellos obtenidos de manera consecutiva, el español continúa acercándose a las cifras más importantes de una categoría en la que ya dejó de ser una figura emergente para convertirse en leyenda.