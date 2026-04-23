Allan Corona y el nuevo proyecto del olimpismo invernal
Una vez que se bajó de los esquíes en Milano-Cortina, el mexicano Allan Corona impulsó un proyecto para abrir camino a más mexicanos en Juegos Olímpicos de Invierno.
Después de dos meses, mantiene vivo el recuerdo de aquella jornada olímpica no solo por lo deportivo. Era también el entorno familiar que lo acompañó. “Recuerdo mucho los gritos de la gente, las porras. Mi familia estaba ahí: mis hijos, mi esposa. Pasábamos por el estadio y los podía ver y escuchar. Ver a mis hijos viéndome competir contra los mejores con la bandera de México es algo muy memorable”, comparte en entrevista a Sports Illustrated México.
El mayor cambio en su carrera desde entonces fue la transición hacia un rol que lidera un proyecto para transformar la historia del deporte invernal mexicano. En ese contexto surge Endure Collective, un proyecto como colectivo internacional con base en el país y enfocado en la formación de talento desde etapas tempranas.
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Esta iniciativa ya opera en la alcaldía Álvaro Obregón, donde infancias y juventudes entrenan esquí de fondo mediante rollerski, una adaptación sobre ruedas que permite desarrollar técnica sin nieve.
“Ya iniciamos una canterita en México con niños que entrenan los fines de semana. La idea es que puedan desarrollarse desde aquí, con recursos y conocimientos de países nórdicos”, detalla. El grupo reúne actualmente a alrededor de 20 participantes, con entrenamientos en instalaciones compartidas con disciplinas como el pentatlón moderno.
El proyecto también contempla un modelo de alto rendimiento para atletas mexicanos en el extranjero. De acuerdo con Corona, la intención es profesionalizar a quienes ya entrenan fuera del país y darles mejores condiciones de preparación. "Hay mexicanos en el exterior que compiten bajo sus propios recursos. Lo que buscamos es darles estructura, apoyo y acceso a campamentos y equipo”.
Uno de los ejes más ambiciosos del programa es el intercambio académico y deportivo. El esquema incluye la posibilidad de que jóvenes talentos estudien y entrenen en países como Noruega, Austria o Alemania, integrándose a clubes locales de alto nivel. “La idea es que crezcan como atletas y también como personas, y que regresen a representar a México con más herramientas”.
El plan, además, cuenta con respaldo de patrocinadores privados que buscan impulsar el desarrollo de atletas desde cero. A largo plazo, Corona se ha trazado un objetivo concreto: “Para 2030 queremos habilitar más plazas olímpicas para México: dos en hombres de esquí de fondo y una en mujeres, además de participación en biatlón”.
En cuanto a su propio entrenamiento, Allan menciona que tras los Juegos Olímpicos ha profesionalizado su preparación, trabajando más de cerca con entrenadores y enfocándose en mejorar su técnica y estrategia.
También planea incursionar en biatlón y continuar compitiendo en circuitos internacionales, con la meta de llegar en óptimas condiciones al próximo Campeonato Mundial en Suecia en 2027. Además, ha desarrollado programas de acondicionamiento físico para adultos interesados en iniciarse en el esquí de fondo, demostrando que nunca es tarde para comenzar en este deporte.