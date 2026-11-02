Álvaro Ortiz cierra VidantaWorld con balance positivo y apunta a Los Cabos

Álvaro Ortiz puso fin a su participación en el VidantaWorld México Open 2026. El golfista mexicano terminó la cuarta ronda con 69 golpes (-2) y un acumulado de -11, resultado que lo ubicó en la posición T34 de la clasificación.

El tapatío no logró recortar distancias con Andrew Novak, quien se mantuvo en la parte alta del tablero. Sin embargo, más allá del resultado, Ortiz hizo un balance positivo de su semana en Puerto Vallarta, donde fue el único representante mexicano que superó el corte y pudo disputar las cuatro rondas.

"Lástima que un par de hoyos realmente fueron lo que me sacaron de hacer un gran torneo en resultados. Me voy muy contento y muy agradecido con toda la gente que me vino a apoyar. Estuvo muy lindo caminar el fin de semana con muchos de mis amigos y mi familia. Quitando el resultado, estoy feliz, estoy contento y emocionado", expresó.

UNA EXPERIENCIA QUE SUMA RUMBO A 2027

Con su tarjeta del Korn Ferry Tour asegurada para la temporada 2027, Ortiz reconoció que competir en torneos de este nivel representa una oportunidad importante para seguir preparándose y conocer el escenario al que se enfrentará el próximo año.

"Definitivamente suman. Creo que todo lo que he venido haciendo también es la mayoría de la preparación, pero creo que estos dos torneos también me ayudan mucho en preparación para ver a qué me voy a enfrentar el siguiente año", explicó.

El mexicano también agradeció a Vidanta y a World Wide Technology por abrirle las puertas y permitirle competir en dos torneos en su país para cerrar su temporada.

"Poder jugar también en mi país, pues es un regalo. Poder cerrar esta temporada golfística, este año golfístico de esta manera, con dos torneos en casa, pues creo que ni escrito ni en película de Disney", comentó.

CON LA MIRADA PUESTA EN LO QUE VIENE

Aunque reconoció que hubo un par de hoyos que condicionaron su resultado, Ortiz prefirió quedarse con los aspectos positivos de su desempeño y con la confianza que ha construido durante las últimas semanas.

"Hice muy buen desempeño, jugué muy bien de principio a fin, tuve dos hoyos malos en toda la ronda y no porque hice dos hoyos malos voy a declarar que toda la ronda ha sido muy mala. Hice mil veces muchas más cosas bien que mal", señaló.

Ahora, el tapatío cambiará de escenario para enfrentar un nuevo reto en Los Cabos, donde disputará el World Wide Technology Championship. Será su primera experiencia en el campo Diamante, una oportunidad que espera aprovechar para continuar con su preparación.

EL FUTURO DEL GOLF MEXICANO ESTÁ EN BUENAS MANOS

La participación de los mexicanos en VidantaWorld México Open también dejó una reflexión sobre el futuro de este deporte en el país. Para Ortiz, las nuevas generaciones cuentan con talento y mejores procesos de preparación para dar el siguiente paso en el golf profesional.

"Creo que sí, definitivamente. Creo que hay mucha habilidad. Todos los niños que vienen saliendo de juveniles y amateurs se están empezando a dar cuenta de que el talento y la habilidad los tienen", comentó.

Finalmente, Ortiz confía en que esta nueva generación pueda demostrar su talento y mantener el buen momento que atraviesa el golf mexicano.

"Creo que el golf está en un gran momento, y espero que toda esta camada que está saliendo, que tiene una gran habilidad, pueda demostrar realmente de lo que está hecha", concluyó.