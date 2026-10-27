Álvaro Ortiz, entre la presión de jugar en casa y el reto de volver a creer

Jugar en casa representa una oportunidad, pero también una responsabilidad. Para Álvaro Ortiz, el VidantaWorld Mexico Open reúne ambas sensaciones: la ilusión de competir ante su gente y el desafío de demostrar en el campo el trabajo que ha realizado durante los últimos meses.

El mexicano llega al torneo después de una temporada que le exigió mucho más que resultados. Entre dudas, ajustes y retos personales, tuvo que aprender a confiar en su preparación, en su equipo y en un proceso que no siempre ofreció respuestas inmediatas.

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“Hubo muchas semanas en las que llegas a odiar el deporte. Este juego te lleva al borde del delirio”, reconoció Ortiz al hablar de las dificultades que enfrentó durante el año.

El golfista explicó que una de sus principales batallas consistió en dejar atrás ideas y creencias que ya no le servían para avanzar. El reto fue mantener la confianza en el trabajo realizado y aceptar que, para construir algo nuevo, también es necesario soltar lo que quedó atrás.

“Tenía que creer que el trabajo que estaba haciendo era correcto y que el equipo que tenía alrededor era el adecuado. Llevaba mucho tiempo haciendo bien las cosas y tenía que creer que estaba listo”, explicó.

En ese camino, Ortiz destacó el respaldo de su familia, su pareja y su equipo profesional. Para él, contar con personas que entienden las exigencias y las batallas emocionales del golf ha sido fundamental para atravesar los momentos más complicados.

Ahora, con la tranquilidad de haber asegurado su tarjeta para la siguiente temporada, el mexicano busca competir sin añadir una presión innecesaria a su preparación.

“No tengo expectativas. Realmente quiero disfrutar la semana. Estoy bien preparado, he hecho bien las cosas, tengo un gran equipo y sé que estoy viviendo un gran momento en mi carrera. Puedo hacer mi mejor esfuerzo y ver qué pasa. Lo demás no está en mis manos”, señaló.

Jugar en casa, una oportunidad

La presencia de Ortiz en Vidanta también tiene un significado personal. El golfista destacó la importancia de competir en México y agradeció a quienes hacen posible que el país reciba un torneo de esta categoría.

Aunque reconoce que existe cierta presión por jugar bien frente a su gente, aseguró que predomina el disfrute de volver a casa y compartir la semana con quienes lo han acompañado en su trayectoria.

“Es increíble poder jugar acá, en casa. Sí hay un poco de presión porque quiero jugar bien frente a mi gente, pero, más que nada, es un gozo y un disfrute”, afirmó.

Sobre las modificaciones al recorrido, Ortiz consideró que el nuevo trazado representa un desafío mayor que en ediciones anteriores. Explicó que el campo se encuentra más suave y juega más lento, aunque las condiciones alrededor de los greens pueden resultar más favorables para los jugadores.

El mexicano no contempla una preparación especial para esta semana. Su plan consiste en mantener la rutina habitual y realizar los ajustes necesarios para adaptarse al césped, la humedad, la altitud y las características de los bunkers.

Más allá del resultado que consiga en Vidanta, Ortiz quiere que su experiencia sirva como mensaje para los jóvenes que buscan abrirse camino en el golf y en el deporte. Su consejo es sencillo: trabajar, insistir y confiar en que el esfuerzo puede rendir frutos, incluso cuando los resultados tardan en llegar.

“Si uno se dedica a dar su mejor esfuerzo y a trabajar, tarde o temprano las cosas se dan. Tuve mucha suerte de crecer con un gran ejemplo en mi padre, mi madre y mis hermanos. Me di cuenta de que el trabajo rinde sus frutos, incluso cuando pasan muchos años”, sostuvo.

Para Ortiz, el golf no entrega nada por sí solo: cada jugador debe construir su camino. En el VidantaWorld Mexico Open, el mexicano intentará trasladar esa convicción al campo, con la confianza de quien ha superado una temporada exigente y la motivación de competir frente a su gente.