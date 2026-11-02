Andrew Novak, inalcanzable: se corona en VidantaWorld México Open con cinco golpes de ventaja

Andrew Novak fue inalcanzable en el cierre del VidantaWorld México Open. El estadounidense confirmó su dominio en Vidanta Vallarta y se coronó campeón con una ventaja de cinco golpes, después de completar una última ronda de 69 golpes.

El golfista de 31 años terminó el torneo con un acumulado de 259 golpes (-25), estableciendo un nuevo récord para 72 hoyos en el VidantaWorld México Open, uno de los últimos torneos de la temporada 2026 del PGA Tour.

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Novak construyó su ventaja desde las primeras jornadas, especialmente con dos recorridos sobresalientes de 61 y 62 golpes que le permitieron llegar al domingo con seis golpes de diferencia sobre sus perseguidores. A partir de ahí, mantuvo el control hasta asegurar el campeonato.

"Yo sabía que hoy no tenía que jugar perfecto, aunque quería jugar perfecto. Mientras hiciera los tiros correctos y estuviera en buena posición, iba a estar bien. La ventaja que tenía me la gané jugando como lo hice en las dos rondas anteriores. Lo único que necesitaba era mantenerme paciente", explicó el campeón.

ÁLVARO ORTIZ, EL MEJOR MEXICANO

Álvaro Ortiz fue el representante nacional más destacado del torneo. El tapatío cerró su participación con una ronda de 69 golpes y un acumulado de -11, que lo ubicó en el puesto T34.

El mexicano fue el único de los seis representantes nacionales que logró superar el corte y disputar las cuatro rondas del campeonato. Además, recibió un reconocimiento durante la ceremonia de premiación por ser el mejor mexicano de la competencia.

Para Ortiz, el torneo también representó una oportunidad de competir en casa, recibir el apoyo de su familia y de la afición mexicana, y continuar su preparación rumbo a la temporada 2027.