ARCHIVO SI | El caso de… Simone Biles
Cada sábado, Sports Illustrated México reedita íntegramente una gran historia del archivo de la revista. La selección de hoy es THE CASE, de Ted Keith, publicada originalmente el 7 de diciembre de 2015.
EN EL CAMPEONATO Mundial en Nanning, China, el año pasado, una abeja hizo lo que las mejores gimnastas del mundo no habían podido hacer durante dos años: obligar a Simone Biles a bajar de lo más alto del podio. Después de que ganó la competencia all-around, Biles recibió un ramo de flores, junto con su oro en la ceremonia de premiación, y se asustó tanto cuando el insecto salió zumbando de las flores que saltó del podio e hizo un ejercicio improvisado de piso mientras intentaba evitarlo. “No me gustan los insectos”, dijo después.
Biles, de 18 años, tampoco hace segundos lugares. No ha perdido la competencia all-around en un meet desde marzo de 2013, y continuó una racha de dominio sin precedentes de tres años en 2015, convirtiéndose en la primera mujer en ganar tres campeonatos mundiales consecutivos en el all-around. También ganó medallas de oro en la viga de equilibrio y en el ejercicio de piso en el campeonato mundial el mes pasado, lo que le dio 10 oros en su carrera en campeonatos mundiales, la mayor cantidad en la historia entre mujeres. Biles es una de las gimnastas más condecoradas de la historia, y ni siquiera ha ido aún a unos Juegos Olímpicos.
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El éxito esperado en Río convierte a Biles en una probable candidata a Deportista del Año del próximo año, pero también merece su lugar en la lista corta de este año. Aunque mide apenas 4 pies 9 pulgadas, Biles es lo más grande en su deporte. Ganó su tercer campeonato nacional de Estados Unidos consecutivo en agosto —uniéndose a Kim Zmeskal como las únicas campeonas nacionales en tres ocasiones— y ha estado tan por delante de su competencia que las comparaciones en la prensa no han sido solo con leyendas de su deporte, como Nadia Comaneci y Mary Lou Retton, sino también con otros atletas trascendentes, como Serena Williams, Michael Jordan y Lionel Messi.
Incluso sus competidoras reconocen la inutilidad de intentar vencer a Biles. “Todas las chicas dicen: ‘Simone está en su propia liga. Quien quede en segundo lugar, ese es el ganador. Simone tiene su propio súper primer lugar’”, dijo Aly Raisman, doble medallista de oro olímpica de Needham, Massachusetts, a USA Today.
Biles no solo gana, arrasa con el resto. En un raro error, se cayó durante una pasada de tumbling en el campeonato de Estados Unidos en Indianápolis, pero el resto de su actuación fue tan casi impecable que ganó por el segundo mayor margen de victoria de la historia. Después de la competencia, el analista Tim Daggett, un ex olímpico, dijo que su puntuación all-around de 63 “enviaría ondas de choque y escalofríos al resto del mundo”.
Biles ejecuta más movimientos con los grados de dificultad más altos que nadie, y lo combina con una elevación impresionante en sus pasadas de tumbling y en sus saltos. En el Campeonato de Estados Unidos se separó del resto cuando recibió un 9.9 en un Amanar, uno de los saltos más difíciles. “En realidad no pienso en el grado de dificultad ni en la posibilidad de cometer un error”, dice Biles. “Solo trato de relajarme y dejar que mi preparación y entrenamiento tomen el control”.
Su talento quizá nunca habría sido descubierto si Biles no hubiera visitado un gimnasio, Bannon’s Gymnastix en Spring, Texas, en una excursión de guardería cuando tenía seis años. Uno de los entrenadores allí notó que estaba copiando los movimientos de algunas de las gimnastas y haciéndolo notablemente bien. El personal envió una carta a su casa, y Biles comenzó a tomar clases recreativas en Gymnastix bajo la dirección de Aimee Boorman, quien sigue siendo su entrenadora hasta hoy.
Biles ha ganado una enorme cantidad de medallas desde entonces, pero no se deleita en ellas. Su madre las guarda en una caja fuerte, y Biles no sabe la combinación. Quizá debería ser 2-0-1-5, el año en que estuvo tan cerca de la perfección como cualquier atleta en cualquier deporte.
Biles es una de las gimnastas más condecoradas de la historia, y ni siquiera ha ido aún a unos Juegos Olímpicos.