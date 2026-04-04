ARCHIVO SI | Tiger Woods: Nuevo rey del Old Course
Cada sábado, Sports Illustrated México reedita íntegramente una gran historia del archivo de la revista. La selección de hoy es NEW KING OF THE OLD COURSE, de Michael Bamberger, publicada originalmente el 25 de julio de 2005.
En el ámbito del terreno sagrado del golf, está el Masters en Augusta cada abril. Está el U.S. Open en Pebble Beach, quizá una vez por década. Y luego, cada seis años más o menos, está el British Open en el Old Course de St. Andrews, Escocia, el más sagrado de todos. Por eso Jack Nicklaus, quien jugó en nueve Opens en el Old Course, ganando dos, eligió la cuna del golf para despedirse de nosotros, cosa que hizo el viernes pasado, cuando el hoyo 18 pareció moverse misteriosamente para encontrar su último putt de birdie.
La semana pasada, el sucesor de Jack, Tiger Woods, ganó su segundo Open en St. Andrews en su tercer intento, pero rara vez se le escucha mencionar el nombre de la antigua ciudad universitaria. Woods la llama “la casa del golf”, sonando por un momento como si fuera un turista más. Solo los genios ganan en el Old Course, los iluminados como Seve Ballesteros (1984) y John Daly (1995), y los maestros estrategas como Nicklaus (1970, 1978), Nick Faldo (1990) y Woods (2000, 2005).
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La ronda final de Tiger el domingo duró cuatro horas y cuatro minutos. Ese ritmo es absurdamente rápido, considerando la cantidad de decisiones que deben tomarse al navegar el campo más antiguo del mundo, que sigue siendo una prueba extraña y magnífica del golf, con fairways de tierra, greens duros como ladrillo, bunkers que parecen agujeros negros y vientos cambiantes. No es casualidad que Faldo (quien se hizo profesional a los 19 años) y Nicklaus (quien dejó Ohio State) hayan recibido doctorados honorarios de la Universidad de St. Andrews. Woods, quien dejó Stanford, probablemente obtendrá su título honorario de la universidad más antigua de Escocia tres Opens de St. Andrews más adelante, cuando tenga más de cuarenta años y sea una persona más evolucionada de lo que es ahora.
Woods comenzó el año con ocho títulos mayores profesionales, luego ganó el Masters en un desempate, terminó dos golpes detrás en el U.S. Open en Pinehurst y ganó la semana pasada por cinco golpes sobre Colin Montgomerie, hijo de Escocia. Diez majors (ocho menos que la mejor marca histórica de Nicklaus), tercero en la lista de todos los tiempos, y no cumplirá 30 años hasta el 30 de diciembre. Podrías pensar que este es el regreso del viejo Tiger, el Tiger de 2000, cuando ganó el U.S. Open (en Pebble), el British Open y el PGA Championship. No. Tiger 2005 es aún más impresionante.
Woods jugó 72 hoyos la semana pasada sin un solo golpe mal pensado. Nadie más puede decir eso. En 2000 su swing era tan perfecto que parecía generado por computadora, lo que quizá explique cómo ganó en Pebble por 15 golpes. Ahora su swing es un trabajo en progreso. En el Masters y en el U.S. Open golpeó con ferocidad y pegó tiros en el tramo final que se desviaron de forma salvaje. Pero la semana pasada, durante 72 hoyos, realizó casi únicamente buenos swings y buenos golpes.
Aún más revelador fue su toque en los enormes greens. Woods tuvo solo un three-putt en toda la semana: en el hoyo 12 el viernes, cuando, después de llegar al green desde el tee, terminó con par de todos modos. Ese juego impecable produjo tarjetas de 66, 67, 71 y 70, para un total de 14 bajo par.
La ronda final fue algo anticlimática. Después de todo, Montgomerie, José María Olazábal, Retief Goosen o Sergio García podrían haber hecho una ronda baja y poner a prueba cuánto cree Woods realmente en su nuevo swing. Nadie lo hizo. En su breve y anodino discurso de victoria ante los espectadores y los habitantes del pueblo, y de nuevo en su conferencia de prensa con la jarra de clarete, Woods dijo que estaba particularmente emocionado por… su práctica antes de la ronda.
“Les diré algo”, dijo a los reporteros, como si realmente fuera a revelar algo importante, “esa fue una de las mejores sesiones de calentamiento de mi vida, justo ahí, esta mañana”. ¿Qué se puede decir? Gana 80 millones de dólares al año, tiene una hermosa esposa sueca… y es un nerd del golf.
Por supuesto, Woods tiene pensamientos profundos y emocionales, simplemente sabemos poco sobre ellos. Se sabe que medita —su madre tailandesa, Tida, es budista— y lo hizo públicamente en el hoyo 14 al mediodía del jueves, cuando el juego se detuvo dos minutos en memoria de las víctimas de los atentados terroristas del 7 de julio en Londres.
Más tarde, de forma muy poco habitual, compartió sus pensamientos. Dijo que su madre había estado en Londres ese día, hospedada en un hotel frente a una de las explosiones mortales.
“Estaba muy agradecido de que mi mamá siga aquí”, dijo. “Solo puedo imaginar cómo fue para todos los demás que estuvieron involucrados, ya sea que perdieran a un ser querido o que sus seres queridos resultaran heridos”.
Tuvo otra meditación pública el domingo, de pie en el sagrado tee del hoyo 1, con dos golpes de ventaja sobre su compañero de juego, Olazábal. El padre de Tiger, Earl, en casa en California la semana pasada y luchando contra el cáncer, le dijo años atrás que “dejara que la leyenda creciera”, y Tiger ha estado aprovechando esas oportunidades desde entonces.
St. Andrews es todo sobre leyendas. Los Tom Morris, padre e hijo. Nicklaus y su héroe, Bobby Jones. Y ahora Woods. Los jugadores, los más profundos de ellos, realmente sienten algo en el Old Course, donde el juego se ha practicado durante siglos, donde la gente la semana pasada se quedó sentada en sillas plegables mucho después de que terminara el juego, simplemente mirando los links.
Fue en ese escenario irrepetible donde Woods avanzó a las 2 p.m. del domingo. Mientras Olazábal hacía swings de práctica, Woods miraba fijamente hacia el fairway del hoyo 1, en plena ensoñación, pasando medio minuto observando hacia algún lugar lejano y luego unos 20 segundos mirando impasible sus extraños zapatos negros. Es algo que hace solo ocasionalmente. Su entrenador de swing, Hank Haney, lo notó. “Es como un trance”, dijo Haney. “Si pasas caminando junto a él en ese momento, ni siquiera se daría cuenta”.
Cuando Woods ganó en el Old Course en 2000 por ocho golpes, completó el Grand Slam de su carrera. Ahora hay dos jugadores que han ganado los cuatro torneos mayores del golf al menos dos veces: Nicklaus y Woods. “Completar mi primer Grand Slam de carrera aquí y luego completar el segundo en el mismo lugar, eso es lo más especial que puede haber”, dijo Woods. “La casa del golf”.
Woods no va a recitar poesía, incluso si la siente. La semana pasada, más que de costumbre, fue puro negocio en el campo. Pero todo el asunto de Tiger Island le funciona. En la tercera ronda del sábado, emparejado con Montgomerie, quien creció en Royal Troon, Woods envió dos salidas desde el tee a los arbustos de tojo, obligándolo en ambas ocasiones a declararse bola injugable, y los espectadores estaban encantados. Woods no tuvo problema con ese partidismo. “Obviamente”, dijo, “deberían estar apoyándolo a él”.
Además, cuando se trata de recibir una recepción apenas cortés, Woods tiene buena compañía. Nicklaus no era particularmente querido cuando ganó en St. Andrews en 1970. Había reemplazado al carismático Arnold Palmer como el rey del golf; era demasiado grande, demasiado rubio, demasiado perfecto. Pero la semana pasada, cuando Nicklaus jugó (no nos hagan jurarlo) su última ronda en un major, hubo un amor sin reservas entre los espectadores y el “grreat mon”. El Royal Bank of Scotland produjo un billete de cinco libras para la ocasión. Las filas eran más largas para conseguir el billete de Nicklaus que para comprar cerveza Tennents, lo cual ya es decir.
Goosen, Ernie Els, Phil Mickelson, Vijay Singh —todos ellos podrían haberle dado pelea a Woods la semana pasada. Los greens de par 4 que Woods puede alcanzar desde el tee o casi alcanzar (los hoyos 9, 10, 12 y 18) ellos también pueden alcanzarlos. Lo que no hacen tan bien es repetir swings.
El principal rival de Woods, todavía, es Nicklaus y sus 18 majors. “Me habría encantado enfrentarme a él cara a cara en su mejor momento”, dijo Woods el domingo por la noche. “Creo que nos habríamos divertido mucho”.
En cambio, Tiger gana cada vez que Jack se retira. Cuando Nicklaus jugó su último U.S. Open, en 2000 en Pebble, Woods ganó. Cuando Nicklaus jugó su último PGA Championship, en Valhalla en 2000, en un campo que él diseñó, Woods ganó. Cuando Nicklaus jugó su último Masters este año, Woods ganó. Cuando Nicklaus se retiró por primera vez del British Open, en el Old Course en 2000, Woods ganó. Luego Nicklaus, con 65 años, jugó una vez más el British Open porque se celebraba en el Old Course, y Woods volvió a ganar, por la misma razón.
“Por su potencia, su imaginación, su toque y su voluntad, Tiger ganará aquí más veces que no”, dijo Olazábal el domingo por la noche. Si el cuerpo de Woods puede soportar el esfuerzo de su feroz swing, debería tener tres oportunidades más razonables. Eso es todo. Quizá uno de esos Opens en St. Andrews lo lleve a 18 títulos mayores. Los campos de golf de todo el mundo tienen 18 hoyos porque el Old Course tiene 18 hoyos. Dieciocho es el número sagrado del golf.
El golpe de la semana para Woods llegó en el hoyo 18, llamado Tom Morris, el sábado por la noche. El hoyo mide 357 yardas, y se jugaba con viento cruzado, favoreciendo un draw. Si la bola pasaba el green, terminaba en el pueblo y fuera de límites, por lo que el driver estaba descartado. El caddie Steve Williams quería que su jugador golpeara con un hierro 2. Tiger sintió que eso dejaría un approach demasiado difícil. Pensó que una madera 3, suave, lo dejaría a la altura del hoyo. (Decisiones, decisiones.)
Optó por la madera, y su bola terminó 35 yardas a la izquierda del hoyo, a la altura del asta metálica de la bandera, pero bien fuera del green. Woods observó cómo Montgomerie, en casi la misma línea, se quedaba lamentablemente corto con su putt. Luego, pateando contra un fuerte viento, Woods golpeó la bola tan fuerte que pudo sentir cómo se flexionaba el eje del putter. En su follow-through, podía ver la cabeza del putter por encima de la cabeza de Williams. La bola terminó a un pie del hoyo, y el tap-in le dio la ventaja de dos golpes con la que entró a su sesión de práctica del domingo.
La imagen perdurable del último día de Nicklaus en el Old Course será su último paso por el puente del Swilcan Burn, regresando desde el tee del hoyo 18. Es una foto de turista, y una buena. La imagen más significativa fue menos dramática y la vieron muchas menos personas ese mismo viernes más temprano. En el green del hoyo 2, luchando entonces por superar el corte, Nicklaus dejó un putt de par de 15 pies en los labios del hoyo, pero unos 18 centímetros corto.
“¡Gad!”, dijo Nicklaus, tan medio oeste como siempre, con el fuego competitivo todavía encendido. Ese es el hombre contra el que Tiger juega en sus sueños.
En cuanto al Old Course, ambos lo consideran su campo favorito en el mundo.
El principal rival de Woods, todavía, es Nicklaus y sus 18 campeonatos mayores. “Me habría encantado enfrentarme a él EN SU MEJOR MOMENTO”, dijo Tiger.