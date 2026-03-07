Arly Velásquez sufre caída en su primera prueba en Milano-Cortina 2026
El atleta paralímpico Arly Velásquez hizo su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.
En su primera prueba sufrió una caída durante su descenso en el para esquí alpino. Su monoesquí se atascó en una irregularidad en la nieve y sufrió un problema en la primera curva, una caída provocada por el incidente que derivó en su descalificación.
El mexicano salió entre aplausos por parte del la afición mexicana que estaba presente en la competencia.
El noruego Jesper Pedersen se colgó la medalla de oro; la plata fue para Niels de Langen de Países Bajos y el canadiense Kurt Oatway completó el podio.
Arly es el deportista mexicano con más participaciones en este tipo de justas desde Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018, Beijing 2022 y Milano-Cortina 2026.
Más sobre Arly Velásquez
Arly Velásquez, único mexicano en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina
Próximas competencias de Arly:
Lunes 9 de marzo
- Desde 02:30 horas: supergigante sentado masculino.
Viernes 13 de marzo
- Desde 02:00 horas: eslalon gigante sentado masculino (manga 1 y manga 2).