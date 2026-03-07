Arly Velásquez sufre caída en su primera prueba en Milano-Cortina 2026

¡ÁNIMO ARLY! ¡ESTO APENAS COMIENZA!⛷️🇲🇽



El Para atleta mexicano tiene su primer participación en el esquí alpino de Milano Cortina 2026, y aunque tiene una caída en su descenso, su participación apenas comienza en estos Juegos Paralímpicos de Invierno @COPAME pic.twitter.com/NYfwwiTGlz