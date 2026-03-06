Arly Velásquez, único mexicano en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina
Arly Velasquez será el único mexicano que representará a México en los Juegos Paralímpicos de Invierno-Milano Cortina.
El esquiador apareció al fondo de una pantalla en la ceremonia de inauguración de la justa invernal, no formó parte del desfile porque se encuentra preparándose en Cortina d’Ampezzo.
Esta será la quinta participación del mexicano en una justa paralímpica después de sus competencias en Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018 y Beijing 2022. Arly es el atleta nacional con más participaciones en este tipo de justas.
Los Juegos Paralímpicos de Invierno se desarrollarán del 6 al 15 de marzo con la participación de alrededor de 650 atletas provenientes de 50 países.
¿Dónde verlo en Juegos Paralímpicos de Invierno?
En: Claro Sports
Sábado 7 de marzo
- Desde 02:30 horas: descenso sentado masculino.
Lunes 9 de marzo
- Desde 02:30 horas: supergigante sentado masculino.
Viernes 13 de marzo
- Desde 02:00 horas: eslalon gigante sentado masculino (manga 1 y manga 2).