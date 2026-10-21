Atletas mexicanos a seguir en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

México participará por cuarta ocasión en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, después de Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018. En esas tres ediciones acumuló 39 medallas. Dakar será una nueva oportunidad para que México aumente su número de preseas en estos Juegos y también para conocer el nivel de los jóvenes deportistas mexicanos frente a los oponentes de otros países. Algunos llegarán con títulos y medallas internacionales, mientras que otros competirán por primera vez en unos Juegos Olímpicos de la Juventud.

México se prepara para su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal. La delegación estará integrada por 62 atletas de 19 disciplinas, entre ellos campeones juveniles, medallistas internacionales y deportistas que buscarán sus primeras medallas olímpicas. Será una edición histórica, debido a que por primera vez el continente africano recibirá una competencia olímpica.

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Mexicanos a seguir en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Entre los mexicanos a seguir aparecen Guillermo Cortés, Carlo Cruz, Lorenzo Zaragoza, Ariadna Chávez y Daniel Saborio.

Guillermo Cortés llegará a Dakar después de coronarse campeón mundial juvenil de taekwondo y competirá en la categoría de menos de 63 kilogramos. En atletismo, Carlo Cruz Tovar, originario de Querétaro y de 17 años, mantiene el cuarto lugar del ranking mundial Sub-18 en salto con garrocha. El mexicano ha alcanzado una altura de 5.15 metros, registro que le permitió imponer una nueva marca nacional en su categoría. Como dato curioso, antes de comenzar su carrera en el atletismo practicaba gimnasia artística, una disciplina que formó parte de su preparación antes de dedicarse al salto con garrocha, donde acumula cinco años de experiencia.

La gimnasia artística tendrá entre sus representantes a Lorenzo Zaragoza, quien obtuvo medallas de oro y bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. También estarán Ariadna Yarey Chávez Medina y Daniel Saborio Grillo, elegidos para portar la bandera mexicana durante la ceremonia inaugural. Chávez, de Quintana Roo, participará en judo en la categoría de menos de 78 kilogramos. En 2026 consiguió dos medallas de plata en Copas Panamericanas y terminó séptima en el Mundial Cadete de Guayaquil. Saborio, representante de Nuevo León, estará en las pruebas de 200, 400 y 800 metros libres, después de competir en torneos juveniles internacionales y conquistar un oro centroamericano en relevos.

La delegación también contará con Alessandro Diego Cortez Delgado, de Aguascalientes, quien representará a México en triatlón después de destacar en el Campeonato Norteamericano y en el Panamericano de Antofagasta. Fuera del equipo mexicano, Senegal tendrá a jóvenes como la basquetbolista Néné Sira Diallo y el nadador Naël Lamine Voisin, quienes forman parte de la delegación del país anfitrión. Los Juegos también contarán con la presencia de deportistas reconocidos internacionalmente, como el maratonista keniano Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico, y la patinadora brasileña Rayssa Leal, medallista olímpica en skateboarding. Ambos participarán como embajadores de Dakar 2026, acompañando a las nuevas generaciones de atletas que competirán en Senegal.