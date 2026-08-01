Centroamericanos 2026: México supera las 90 medallas de oro en Santo Domingo

¡PLATA Y BRONCE!



México 🇲🇽 suma dos medallas en el Campeonato Internacional BWF Para Bádminton Brasil 2026:



🥈 Maximiliano Ávila Single varonil SL4



🥉María Guadalupe Rojas

Single femenil SL3 pic.twitter.com/5cJWE7hS2u