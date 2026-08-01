Centroamericanos 2026: México supera las 90 medallas de oro en Santo Domingo
A una semana de que iniciaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, los atletas mexicanos acumulan ya más de 200 preseas ganadas, con 11 medallas más en lo que va de la jornada del sábado 1 de agosto, en donde ya se ganaron siete oros más en disciplinas como triatlón, clavados, y ciclismo.
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Medallas de oro
Hasta ahora son 95 las preseas doradas que acumula la delegación mexicana en Santo Domingo 2026, sumando ahora las disciplinas de triatlón y ciclismo de montaña al medallero.
El primer oro de la jornada del sábado 1 de agosto fue para Aram Peñaflor en triatlón, que con un tiempo de 1:45:28 no solo se quedó con el primer lugar en el podio, sino que se volvió el primer bicampeón centroamericano en la rama varonil. En la rama femenil, Ana María Torres se llevó su prueba deteniendo el reloj en 1:59:00.
Dentro de los equipos, los representantes femeninos y varolines en triatlón obtuvieron respectivamente el primer lugar en el podio tras la sumatoria de las pruebas individuales. Rosa Tapia, Marcela Álvarez y Ana María Torres lo hicieron por el lado de las mujeres, mientras que Erik Ramos, Aram Peñaflor y Nicolás Probert lo lograron para los hombres.
En ciclismo de montaña, Carolina Flores obtuvo la presea dorada número 90 en lo que va de los Centroamericanos 2026; con un dominio en el cross-country femenil, Flores finalizó con un tiempo de 1:24:42 para quedarse con el oro.
En la rama varonil, el cross-country se lo llevó el favorito Gerardo Ulloa, coronándose con un tiempo de 1:23:17.
En clavados, con puntuaciones de 102.60 y 99.45 en los intentos con mayor dificultad, Osmar Olvera se lleva la medalla de oro con un total de 535.30 puntos en el trampolín de 3 metros individual. Con esto ya son tres preseas doradas las que Olvera gana en la edición.
Medallas de plata
En el ciclismo de ruta, Yareli Acevedo obtuvo su cuarta presea en Santo Domingo 2026 con la medalla de plata en la prueba femenil de ruta, en la que terminó con un tiempo de 3:10.32.
Por su lado, el olímpico Adair Prieto conquistó la plata en el ciclismo de montaña deteniendo el reloj en 1:24:08 para hacer el 1-2 en el podio junto a Gerardo Ulloa.
Medallas de bronce
La primera presea de bronce vino gracias a Rosa María Tapia en el triatlón femenil, logrando el 1-3 junto a Ana María Torres.
Quien también logró el 1-3 en el podio fue Juan Celaya, quien ganó el bronce en los clavados 3m individuales con una puntuación de 458.05, detrás de Osmar Olvera.
Tras el primer corte de la jornada del sábado 1 de agosto, la delegación mexicana suma: 95 oros, 66 platas y 51 bronces, para un total de 212 preseas en Santo Domingo 2026.