El DP World Tour confirmó la incorporación de Bryson DeChambeau para la temporada 2027. El estadounidense de 33 años recibió una membresía de categoría uno gracias a su victoria en el US Open de 2024. Su incorporación se confirmó después de que LIV Golf anunciara que comenzaría a cerrar sus operaciones.

Dustin Johnson, Cameron Smith y Bubba Watson también podrán participar en determinados torneos del DP World Tour durante la temporada 2027. A ellos se suman los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, quienes recibieron acuerdos similares.

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¿Cuándo volverá a competir Bryson DeChambeau?

DeChambeau tiene previsto disputar el Nedbank Golf Challenge del 3 al 6 de diciembre en Sudáfrica. Aún queda por saber si regresará al PGA Tour.

¿Por qué le dicen "el Científico" a Bryson DeChambeau?

El estadounidense se ganó el apodo de "el Científico" por usar la ciencia y la tecnología para mejorar su juego. También se ha distinguido por la potencia de sus golpes y ha reunido a millones de seguidores en YouTube, donde comparte retos, entrenamientos y videos de golf.

Antes de dar el salto al profesionalismo, el golfista nacido en Modesto, California, formó parte del equipo de la Universidad Metodista del Sur, en Texas. En 2015 ganó el campeonato individual de la NCAA y el US Amateur, dos de los títulos más importantes del golf amateur estadounidense. Un año después inició su carrera profesional.

Los dos títulos de Bryson DeChambeau en el US Open

A lo largo de su trayectoria, DeChambeau ha obtenido nueve victorias en el PGA Tour. Su primer gran título llegó en 2020, cuando ganó el US Open en Winged Foot, Nueva York, con seis golpes de ventaja. Cuatro años después volvió a ganar el mismo torneo en Pinehurst, Carolina del Norte, donde superó a Rory McIlroy.

DeChambeau y el anuncio de cierre de LIV Golf

En 2022, DeChambeau decidió dejar el PGA Tour para incorporarse a LIV Golf, una liga financiada por Arabia Saudita que ofrecía grandes contratos y competencias por equipos. Después de cuatro temporadas, la organización anunció en noviembre de 2026 que comenzaría a cerrar sus operaciones.

El estadounidense había defendido su participación en el proyecto, pero ahora continuará su carrera en otro circuito.

"Lo que venga después, lo afrontaré con humildad y respeto", declaró el golfista en un mensaje publicado el 8 de noviembre.