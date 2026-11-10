LIV Golf: el proyecto de 5 mil millones que sacudió al golf y terminó sin dinero ni estrellas

LIV Golf llegó a su final después de cinco temporadas, 62 torneos y una inversión cercana a los 5 mil millones de dólares. La liga que contrató campeones, desafió al PGA Tour y obligó al golf profesional a transformarse anunció el cierre ordenado de sus operaciones el 5 de noviembre de 2026, después de perder el respaldo saudí y fracasar en su intento por conseguir nuevos inversionistas.

Su desaparición no fue consecuencia de un solo escándalo. LIV tuvo momentos deportivos importantes, encontró mercados que habían sido ignorados por los circuitos tradicionales y presentó una experiencia distinta para los aficionados. El problema fue que nunca convirtió esa influencia en un negocio capaz de sobrevivir sin el dinero del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

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Una liga construida a golpe de millones

LIV Golf disputó su primer torneo en junio de 2022 en el Centurion Club, cerca de Londres. Greg Norman dirigió un proyecto que rompió con varias tradiciones: competencias de 54 hoyos, ausencia de corte, salidas simultáneas, música alrededor del campo y una clasificación por equipos que acompañaba al torneo individual.

Su principal herramienta para competir contra el PGA Tour fue el dinero. Cada evento repartía 25 millones de dólares y los jugadores recibían contratos garantizados que superaban ampliamente lo que podían ganar en los circuitos tradicionales.

Phil Mickelson, Dustin Johnson, Sergio García, Louis Oosthuizen, Ian Poulter y Lee Westwood encabezaron la primera generación. Después llegaron Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Patrick Reed, Bubba Watson y Henrik Stenson.

El fichaje de Cameron Smith representó uno de sus primeros grandes triunfos. El australiano se incorporó semanas después de ganar The Open de 2022 y cuando ocupaba el segundo lugar del ranking mundial.

México también ocupó un lugar importante desde la primera temporada. Abraham Ancer y Carlos Ortiz abandonaron el PGA Tour en junio de 2022 para incorporarse al nuevo circuito. Ambos ya habían ganado en la gira estadounidense y terminaron por convertirse en campeones dentro de LIV: Ancer conquistó el torneo de Hong Kong en 2024 después de un desempate y Ortiz se coronó ese mismo año en Houston.

La presencia de los dos mexicanos también ayudó a convertir al país en uno de los mercados recurrentes de la liga. Mayakoba recibió competencias en 2023 y 2024, antes de que el circuito se trasladara a la Ciudad de México para las ediciones de 2025 y 2026.

La respuesta del PGA Tour fue inmediata. Suspendió a los jugadores que participaron en LIV y comenzó una batalla legal que dividió al golf. La rivalidad dejó de tratarse solamente de torneos: familias, patrocinadores, circuitos y aficionados tuvieron que elegir un lado.

La suspensión del PGA Tour impidió que los jugadores de LIV participaran en sus torneos regulares y en la FedEx Cup, pero no los excluyó automáticamente de los cuatro majors, organizados por instituciones independientes. Varios conservaron su acceso gracias a exenciones obtenidas por sus victorias anteriores y a los criterios propios de cada campeonato.

Esas competencias ofrecieron la mayor validación deportiva para LIV. Brooks Koepka ganó el PGA Championship de 2023, organizado por la PGA of America, y se convirtió en el primer integrante activo del circuito que conquistó un major. Un año después, Bryson DeChambeau se coronó en el U.S. Open, organizado por la USGA. Ambos triunfaron como jugadores de LIV, no como miembros rehabilitados del PGA Tour.

Los momentos que hicieron pensar que LIV podía triunfar

LIV Golf no fue solamente un proyecto financiero. Dustin Johnson conquistó el primer campeonato individual y su equipo, 4Aces GC, se convirtió en la primera franquicia dominante de la competencia.

Australia mostró el potencial del nuevo concepto. La primera edición de LIV Golf Adelaide reunió a más de 77 mil aficionados durante tres días y convirtió su “Party Hole” en una de las imágenes más reconocibles del circuito. La combinación de golf, conciertos y entretenimiento funcionó en un mercado que pocas veces recibía a las grandes estrellas.

La liga llevó torneos a México, Australia, Singapur, Corea del Sur, España, Reino Unido, Sudáfrica, Arabia Saudita y diferentes ciudades de Estados Unidos. Su formato permitió que aficionados de distintos países vieran competir en un mismo campo a varios ganadores de majors.

También dejó actuaciones memorables. DeChambeau firmó una ronda de 58 golpes en Greenbrier durante 2023, mientras Joaquin Niemann terminó como el máximo ganador en la historia de LIV con siete victorias.

El último gran golpe en el mercado fue Jon Rahm. El español aceptó incorporarse a finales de 2023 mediante un contrato cuyo valor fue calculado entre 300 y 400 millones de dólares. Rahm formó Legion XIII y conquistó tres campeonatos individuales consecutivos.

Su contratación mostró el poder de LIV, pero también expuso su problema: la liga podía comprar estrellas, aunque sus ingresos no alcanzaban para pagarles.

Los problemas que el dinero no pudo resolver

LIV no contó con un contrato tradicional de televisión durante su primera temporada y tuvo que cubrir los costos de sus transmisiones. Posteriormente llegó a The CW y Fox Sports, pero nunca reunió una audiencia comparable con la del PGA Tour.

En 2026 promedió cerca de 386 mil espectadores en Fox. Las transmisiones regulares del PGA Tour alcanzaron aproximadamente 2.5 millones en CBS y NBC. La diferencia impidió que los derechos televisivos se convirtieran en una fuente capaz de sostener el proyecto.

Los equipos tampoco adquirieron el valor comercial esperado. Nombres como Crushers, Fireballs, Ripper, Torque y Legion XIII consiguieron seguidores, pero nunca generaron ingresos suficientes para funcionar como franquicias independientes.

Otro golpe llegó desde el Official World Golf Ranking. Su primera solicitud para repartir puntos fue rechazada en 2023 debido a su sistema cerrado, la ausencia de corte y las limitadas vías de clasificación. Sin puntos, sus jugadores comenzaron a descender en el ranking y perdieron caminos para llegar a los majors una vez que terminaron sus exenciones.

LIV modificó su formato, amplió su plantilla y en 2026 cambió de 54 a 72 hoyos. El OWGR finalmente concedió puntos, pero solamente a los diez primeros lugares de cada torneo. El reconocimiento llegó cuando la crisis económica ya había comenzado.

A esto se sumó la controversia por el origen de sus recursos. Familiares de víctimas de los atentados del 11 de septiembre protestaron durante algunos eventos y acusaron a Arabia Saudita de utilizar el deporte para mejorar su imagen internacional. Las críticas no provocaron directamente el cierre, pero complicaron la aceptación del circuito y su relación con algunos patrocinadores.

El momento en que todo comenzó a caer

Los documentos judiciales revelaron la magnitud del problema. El PIF aportó cerca de 5 mil millones de dólares desde la creación de LIV, mientras la liga acumuló una cantidad similar en pérdidas operativas hasta finales de 2025. Estas cifras no representan dos gastos separados: gran parte del capital aportado por el fondo saudí se utilizó precisamente para cubrir esas pérdidas.

Los boletos, patrocinios y derechos de transmisión nunca cubrieron los contratos, premios, viajes y costos de organización. LIV sobrevivía porque un solo inversionista absorbía todas las pérdidas.

El 30 de abril de 2026, el fondo saudí anunció que dejaría de financiar el proyecto después de la temporada. Un préstamo permitió concluir parte del calendario, pero la liga canceló sus torneos de Luisiana y Michigan.

La salida de sus figuras aceleró el derrumbe. Koepka abandonó LIV para regresar al PGA Tour y Patrick Reed decidió no renovar. El circuito que había construido su prestigio mediante grandes contrataciones comenzó a perder precisamente a los jugadores que justificaban su existencia.

El 8 de septiembre, LIV Golf solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11. Declaró activos estimados entre 100 y 500 millones de dólares y pasivos de entre 500 millones y mil millones.

El último intento fue LIV Golf 2.0. La nueva versión contemplaba diez torneos, menores premios y una estructura en la que los jugadores sustituirían parte de sus contratos garantizados por acciones. BC Partners aportaría 300 millones de dólares para financiar el relanzamiento.

Rahm, Sergio García, Tyrrell Hatton y Louis Oosthuizen rechazaron continuar bajo esas condiciones. El DP World Tour también advirtió que los europeos que firmaran pondrían en riesgo su membresía y sus posibilidades de participar en la Ryder Cup.

Sin suficientes estrellas, BC Partners retiró su inversión. LIV perdió al mismo tiempo a sus jugadores, a su financiador original y a la única empresa interesada en rescatarla. El 5 de noviembre confirmó el cierre ordenado de sus operaciones.

El legado de una liga que cambió el golf

LIV Golf fracasó como negocio, pero no pasó por el deporte sin dejar huella. Obligó al PGA Tour a aumentar premios, escuchar más a sus jugadores y crear un sistema de participación accionaria. También demostró que existía espacio para llevar torneos importantes a nuevos mercados y ofrecer una experiencia menos tradicional.

Para México, el circuito dejó dos campeones, cuatro torneos celebrados en el país y la posibilidad de ver competir localmente a algunas de las principales figuras del golf mundial. Ancer y Ortiz fueron parte de la expansión inicial, ganaron dentro de LIV y representaron al país durante toda la existencia del proyecto.

Su historia dejó una contradicción: consiguió todo lo que el dinero podía comprar —campeones, campos, premios y atención—, pero nunca construyó lo que el dinero no podía garantizar por sí solo: tradición, fidelidad, audiencia y estabilidad.

LIV logró sacudir al golf profesional. Lo que nunca consiguió fue aprender a vivir sin el fondo que pagaba por todo.