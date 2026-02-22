Campeones y campeonas del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco
El Abierto Mexicano de Tenis se alista para una edición más, con la misión de seguir consolidándose dentro del circuito tenístico. Desde 1993 que inició su andar en la Ciudad de México y con el austriaco Thomas Muster como el primer campeón, el Abierto evolucionó hasta tener a grandes nombres como ganadores y ganadoras del título.
El austriaco Thomas Muster, los españoles Rafael Nadal y David Ferrer son los tres tenistas que pueden presumir el tetracampeonato en la rama varonil dentro del Abierto Mexicano de Tenis. La sudafricana Amanda Coetzer abrió el camino y se convirtió en la primera campeona y bicampeona en la categoría femenil del torneo y la estadounidense Heather Watson pasará a la historia como la última campeona del torneo de Acapulco, en el 2020.
A continuación damos detalle de cada uno de los campeones del Abierto Mexicano de Tenis, que después de su nacimiento en CDMX, se consolidó en Acapulco, como uno de los destinos más importantes del tenis en Latinoamérica.
Todos los campeones del Abierto Mexicano de Tenis
Individual Varonil
- 1993 Thomas Muster
- 1994 Thomas Muster
- 1995 Thomas Muster
- 1996 Thomas Muster
- 1997 Francisco Clavet
- 1998 Jirí Novák
- 1999 No fue realizado
- 2000 Juan Ignacio Chela
- 2001 Gustavo Kuerten
- 2002 Carlos Moyá
- 2003 Agustín Calleri
- 2004 Carlos Moyá
- 2005 Rafael Nadal
- 2006 Luis Horna
- 2007 Juan Ignacio Chela
- 2008 Nicolás Almagro
- 2009 Nicolás Almagro
- 2010 David Ferrer
- 2011 David Ferrer
- 2012 David Ferrer
- 2013 Rafael Nadal
- 2014 Grigor Dimitrov
- 2015 David Ferrer
- 2016 Dominic Thiem
- 2017 Sam Querrey
- 2018 Juan Martín del Potro
- 2019 Nick Kyrgios
- 2020 Rafael Nadal
- 2021 Alexander Zverev
- 2022 Rafael Nadal
- 2023 Alex de Miñaur
- 2024 Alex de Miñaur
- 2025 Tomas Machac
Individual femenil
- 2001 Amanda Coetzer
- 2002 Katarina Srebotnik
- 2003 Amanda Coetzer
- 2004 Iveta Benešová
- 2005 Flavia Pennetta
- 2006 Anna-Lena Grönefeld
- 2007 Émilie Loit
- 2008 Flavia Pennetta
- 2009 Venus Williams
- 2010 Venus Williams
- 2011 Gisela Dulko
- 2012 Sara Errani
- 2013 Sara Errani
- 2014 Dominika Cibulková
- 2015 Timea Bacsinszky
- 2016 Sloane Stephens
- 2017 Lesia Tsurenko
- 2018 Lesia Tsurenko
- 2019 Yafan Wang
- 2020 Heather Watson