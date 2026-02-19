33 años y 33 datos del Abierto Mexicano de Tenis
1. De 1993 a 1999 el Abierto Mexicano se disputó en la Ciudad de México, en el Club Alemán.
2. El austriaco Thomas Muster fue el campeón de la primera edición.
3. En 1995, el jugador que ganara el torneo tres veces consecutivas podría llevarse el trofeo a casa, con la finalidad de atraer a más figuras y Thomas Muster fue el primero en lograrlo, pero decidió donar su trofeo al AMT.
4. Después del tetracampeonato de Muster, el AMT estrenó campeón en 1997, cuando Francisco Clavet ganó a Juan Albert Viloca por 6-4 y 7-6.
5. No se realizó la edición de 1999, al año siguiente volvió para integrarse a la categoría de International Series Gold de ATP Tour y disputarse por última ocasión en el Club Alemán, en la Ciudad de México.
6. El Abierto Mexicano ha sido reconocido por los jugadores como el mejor torneo del año en su categoría en tres ocasiones: 2007, 2017 y 2019.
7. Con una capacidad para 5 mil personas se construyó en el año 2000 el estadio Mextenis en Acapulco, Guerrero ––junto al Hotel Princess––.
8. El argentino Juan Ignacio Chela es el único jugador que ha ganado el AMT en las dos sedes: Ciudad de México (2000) y Acapulco(2007).
9. El torneo se mudó a Acapulco en 2001 y se jugó por primera vez un evento combinado ATP / WTA, que incluía a las dos categorías.
10. El partido para decidir al campeón se celebró la noche del sábado, en lugar del domingo en la tarde con motivo del festejo de los primeros 10 años del torneo, en 2003.
11. Un joven español de 18 años, llamado Rafael Nadal se convirtió en campeón del AMT 2005 al vencer en la Final a su compatriota Albert Montañés. El partido duró sólo 54 minutos y Nadal triunfó 6-1 y 6-0.
12. Fue en el año 2009 cuando el torneo subió de categoría al circuito ATP 500.
13. La sudafricana Amanda Coetzer abrió el camino y se convirtió en la primera campeona y bicampeona en la rama femenil del torneo.
14. La estadounidense Venus Williams logró el bicampeonato 2009-2010.
15. Antes de la extinción de la categoría femenil, la ex número uno del mundo Maria Sharapova jugó por primera vez el torneo en 2015.
16. La tenista mexicana Renata Zarazúa se convirtió en Semifinalista del AMT 2020 y rompió una sequía sin mexicanas en esta instancia, la última había sido Angélica Gavaldón.
17. La tenista británica Heather Watson fue la última campeona de la rama femenil en el AMT 2020.
18. La sudafricana Amanda Coetzer, la italiana Flavia Pennetta, la estadounidense Venus Williams, la italiana Sara Errani y la ucraniana Lesia Tsurenko son las bicampeonas de Acapulco.
19. Rafael Nadal regresó a Acapulco en la edición 2013 y ganó el título a su compatriota David Ferrer por 6-0 y 6-2.
20. Durante 20 años el Abierto Mexicano de Tenis se jugó en cancha de arcilla.
21. El torneo cambio de superficie a cancha dura desde la edición de 2014.
22. Un factor atractivo para los jugadores al momento de decidir competir en Acapulco es que el torneo se celebra justo antes de los Masters 1000 de Indian Wells Masters y el Miami Open.
23. Grigor Dimitrov se convirtió en el primer tenista de origen no latino que se coronó en el torneo desde su traslado a Acapulco, en el año 2000.
24. Uno de los cuadros más recordados fue el de 2017, cuando por primera vez en la historia participaron seis jugadores ubicados en el Top Ten.
25. Novak Djokovic recibió un wild card de último momento y jugó por única vez Acapulco, en el 2017 compartiendo cuadro con el español Rafael Nadal y el argentino Juan Martín del Potro.
26. Sam Querrey ganó levantó ante Rafael Nadal el título de 2017 y se convirtió en el primer tenista hombre estadounidense en ganar el AMT.
27. El torneo inauguró su nuevo complejo en la edición 2022, el cual cuenta con una cancha central con capacidad para más de 10 mil personas.
28. El español Rafael Nadal jugó su último torneo en Acapulco en 2022, donde levantó el título.
29. Uno de los últimos sismos registrados en el torneo ocurrió en 2021 en el partido de Semifinales entre Alexander Zverev y su compatriota Dominik Koepfer.
30. El huracán Otis arrasó con el nuevo complejo a finales de 2023, el torneo comenzó la reconstrucción para garantizar la siguiente edición en solo tres meses.
31. El suizo Roger Federer fue el único jugador del Big 3 que no jugó en Acapulco debido a sus compromisos con patrocinios en Dubai.
32. El colombiano Álvaro Falla se convirtió en el nuevo director del torneo para la celebración de los 30 años, en el 2023.
33. El checo Tomas Machac es el actual campeón del AMT 2025.