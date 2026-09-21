Catherine Oliver muestra lesiones tras ser agredida durante entrenamiento
“Te amo, mi México, pero me dueles”. Con esa frase en redes sociales, Catherine Mayran Oliver, pentatleta multimedallista en los Juegos Centroamericanos, denunció haber sido víctima de violencia en la capital del país.
La propia deportista dio a conocer lo ocurrido mediante una publicación en su cuenta de Instagram. Ahí expuso que, el pasado jueves 17 de septiembre, aproximadamente a las 6:40 de la mañana, acudió al Bosque Ocotal, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México. Su intención era realizar un entrenamiento de carrera.
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Sin embargo, su actividad se vio interrumpida entre el miedo y la angustia. Según relató, un sujeto apareció para atacarla, haciéndola vivir momentos de pánico.
“Un hombre de aproximadamente 35 a 40 años me interceptó y forcejeó conmigo. Afortunadamente, logré liberarme rápidamente y ponerme a salvo, aunque sufrí algunas lesiones en la piel. Desconozco cuáles eran sus intenciones, pero lo ocurrido fue una situación de violencia que puso en riesgo mi integridad”, explicó.
Junto con su testimonio, compartió algunas fotos y videos que evidenciaban las lesiones que le dejó el ataque. En las imágenes se aprecian moretones en el cuello, así como rasguños en los brazos y piernas.
“Comparto mi experiencia para alertar a quienes entrenan o transitan por esta zona y para recordar que ninguna persona debería sentir miedo al practicar deporte, caminar o disfrutar de un espacio natural (…) Es profundamente doloroso que la violencia también nos alcance en lugares que deberían ser seguros. La responsabilidad nunca será de quien sale a entrenar, sino de quien decide agredir”, añadió.
¿Quién es Catherine Mayran Oliver?
Catherine Mayran Oliver es una deportista de 25 años, originaria de Tultitlán, Estado de México. Ha representado al deporte nacional en pentatlón moderno. Destacó desde su etapa juvenil, cuando se coronó campeona de los Juegos Panamericanos Jr. 2021 en Cali-Valle, Colombia.
En 2026 volvió a dejar en alto el nombre de México al conquistar tres medallas en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo. Por un lado, hizo sonar el Himno Nacional al consagrarse con el oro en la prueba de relevos mixtos, mientras que en las pruebas individual y por parejas femeniles subió nuevamente al podio para añadir dos preseas de plata.
Además, es hermana de Carmen Mayán Oliver, quien también es una deportista especializada en pentatlón moderno y que clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.