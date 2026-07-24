México y los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una historia de triunfos
El viernes 24 de julio comenzarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en donde México espera continuar con las buenas participaciones mostradas en las últimas dos ediciones, donde terminó como número uno en el medallero.
Históricamente, a la comitiva mexicana se le da bien la competencia, ganando el medallero más que cualquier otro país en la historia. Únicamente dos naciones han quedado en primer lugar en los 100 años de su existencia, México y Cuba, con los primeros sumando 13 victorias sobre las 11 de su más cercano perseguidor.
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Durante este siglo, solamente en dos ocasiones no se quedó con el primer lugar de los Juegos, en 2006 y 2014, con las otras cuatro ediciones manteniéndose en la cima, algo que buscan continuar en la edición XXV a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana.
ENTRE LOS MEJORES
En total, México acumula 4 mil 252 medallas a lo largo de los 100 años de los juegos; por detrás de ellos está Cuba con 3 mil 730, aunque en el medallero general los cubanos adelantan a los mexicanos gracias a las preseas de oro obtenidas.
En el caso de la comitiva mexicana son mil 523 los oros que se llevó a casa, mientras que Cuba suma mil 919. Detrás de ellos dos se encuentra Colombia, con apenas 617 preseas, por lo que el dominio de ambos países en la competencia es notable.
Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Barranquilla, Colombia en el 2018, México terminó en lo más alto del medallero con 341 preseas totales, 132 de oro, 118 de plata y 91 de bronce; caso similar fue el de San Salvador 2023, en donde sus 353 medallas lo pusieron en la cima. De éstas, 145 fueron de oro, 108 de plata y 100 de bronce.
Mientras que la edición de El Salvador fue la más productiva a nivel oro, la mejor participación en la historia de México fue en Mayagüez 2010, en donde consiguieron 384 medallas en total. Aquella edición contó con la participación de Nuria Diosdado, la atleta mexicana que más preseas ha conquistado con 18 oros en natación artística.
De la mano de 646 atletas como Osmar Olvera, Alejandra Valencia, Alegna González, Yareli Acevedo, Uziel Muñoz o Erick Portillo, México espera continuar con el buen paso y quedarse con el primer lugar del medallero por tercera justa consecutiva.
UNA HISTORIA DE ÉXITOS
Muchos atletas mexicanos tuvieron sus primeras participaciones internacionales en estos juegos, como los casos de Ana Gabriela Guevara, María del Rosario Espinoza, o Paola Espinosa, que después se convirtieron en campeonas mundiales y olímpicas.
La historia de México y los Juegos Centroamericanos y del Caribe siempre ha estado ligada, siendo el primer país que fungió como sede en cuatro ocasiones, Ciudad de México 1926, 1054 y 1990, y Veracruz 2014, y el único que ha participado en todas las ediciones.
Para Santo Domingo 2026 más de 6 mil atletas de 37 países y territorios se estarán reuniendo en una edición que incluirá 40 deportes, dentro de los cuales se incluyen en netball, e-sports, y ajedrez.
¿CUÁNDO INICIAN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE?
La ceremonia de apertura se llevará a cabo el viernes 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, finalizando actividades el sábado 8 de agosto.
Las primeras participaciones de atletas mexicanos se darán ese mismo viernes 24 con actividades en: Bádminton, tenis, tiro con arco y polo acuático.