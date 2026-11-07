CDMX: una capital deportiva con historia

La bandera mexicana entró al Estadio Azteca en las manos de un jugador estadounidense. Robert Griffith, defensivo de los Cardinals de Arizona, la llevó a toda carrera hasta medio campo el 2 de octubre de 2005, el día en que la NFL jugó por primera vez un partido de temporada regular fuera de Estados Unidos.

En las tribunas había 103,467 personas, la mayor multitud que la liga reunió hasta entonces, y el ruido, contó Griffith años después, lo hizo sentirse capaz de volar.

Su equipo se vio abajo 14-0 ante los 49ers de San Francisco y remontó hasta el 31-14, con anotaciones de Larry Fitzgerald y Anquan Boldin. La liga visitó la ciudad por primera vez 27 años antes, y ahora, por fin, el partido contaba.

Te puede interesar: México sería el quinto mercado más caro para ver la NBA: los boletos superan los precios de Denver e Indiana

Este otoño, la NFL, la NBA y la F1 volverán a coincidir en la capital en menos de un mes. El Gran Premio de la Ciudad de México se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre, los Nuggets de Denver y los Pacers de Indiana jugarán el 7 de noviembre y los Vikings de Minnesota enfrentarán a los 49ers el día 22, en la Semana 11 de la NFL. Ninguna llega por primera vez: las tres vienen a la ciudad desde hace décadas.

Los Manning y las noches del Azteca

La NFL llegó a la ciudad el 5 de agosto de 1978, con un partido de pretemporada en el Estadio de la Ciudad de los Deportes: los Saints de Nueva Orleáns, con Archie Manning, padre de Peyton y Eli, vencieron 14-7 a los Eagles de Filadelfia.

Para entonces, el futbol americano ya tenía raíces en la capital. La rivalidad del emparrillado entre la UNAM y el Politécnico se remonta a 1936, así que los profesionales encontraron un público que desde hacía décadas seguía el deporte en las tribunas universitarias.

Primero fueron partidos de exhibición. Tras aquella visita de 1978 pasaron 16 años hasta que los Cowboys de Dallas y los Oilers de Houston llenaron el Azteca en la pretemporada de 1994: 112,376 personas vieron un 6-0 a favor de Houston y establecieron el récord de asistencia de la liga. En el verano de 2000, 22 años después de Archie, Peyton Manning, quien posee múltiples récords de la liga, jugó con los Colts de Indianápolis ante los Steelers de Pittsburgh. Aunque lo hizo en otro estadio que su padre, la pasión fue la misma.

Después de 2005 hubo que esperar 11 años para otro partido de temporada regular. El 21 de noviembre de 2016, la ciudad recibió el primer Monday Night Football fuera de Estados Unidos, y Derek Carr conectó con Amari Cooper en una jugada de 35 yardas para la anotación decisiva del 27-20 de los entonces Raiders de Oakland sobre los Texans de Houston. Luego pasaron por ahí Tom Brady, en 2017, y Patrick Mahomes, en 2019.

Antes del Super Bowl de 2026, Roger Goodell recordó la respuesta de los aficionados mexicanos a esos partidos: “Hay algo muy especial en México y queremos seguir desarrollándolo y expandiéndolo. A veces no se mide su importancia real”, dijo el comisionado de la NFL.

La liga calcula 40 millones de aficionados en el país tricolor, su mayor base fuera de Estados Unidos. Al anunciar el regreso al Azteca, hoy Estadio Banorte, para 2026-2028, también renovó por tres años su alianza de transmisión con TelevisaUnivision.

Arturo Olivé, director general de la NFL México, presume esa base leal: “Tenemos una plataforma con la cual trabajar que ya quisieran muchos de los países representados por colegas en la NFL internacional”.

Desde el 49ers-Cardinals de la Semana 11 de 2022, la afición aguardó cuatro años sin partido, pero la espera no apagó el interés. Para el Vikings-49ers de noviembre, Ticketmaster reportó 834,000 personas en la fila virtual y, con un promedio de 2.6 entradas por compra, estimó una demanda potencial cercana a 2.2 millones de boletos, y 45 por ciento de los compradores viajará a la ciudad para el partido.

Del Palacio de los Deportes a una casa permanente

La NBA entró a México por el Palacio de los Deportes la noche del 27 de octubre de 1992. Hakeem Olajuwon, dos veces campeón, y los Rockets de Houston vencieron 104-102 a los Mavericks de Dallas en un partido de pretemporada, el primero de la liga en el país.

Los mismos rivales regresaron el 6 de diciembre de 1997, ahora para un partido que contaba. Houston repitió la victoria, 108-106, con Charles Barkley entre sus figuras, en el primer encuentro de temporada regular de la NBA en México.

Más de dos décadas después, la ovación tuvo otro destinatario. El 12 de diciembre de 2019, la Arena Ciudad de México le gritó “MVP” a Luka Doncic, que respondió con un triple doble de 41 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias en el 122-111 de los Mavericks sobre los Pistons de Detroit.

Desde aquella noche de 1992, la liga volvió tantas veces que el Nuggets-Pacers de este año será su partido número 35 en el país, entre pretemporada y temporada regular, más que en cualquier otro lugar fuera de Estados Unidos y Canadá, los dos países con franquicias en la liga.

Raúl Zárraga, Jefe de Operaciones de la NBA LATAM y Canada, explicó a Sports Illustrated México que esa afición se construyó gracias a la práctica del basquetbol, las transmisiones en televisión abierta y referentes nacionales como Horacio Llamas y Eduardo Nájera.

La NBA estima alrededor de 30 millones de seguidores en el país, 12.8 millones de ellos de la generación Z. Según los datos que compartió con esta revista, en promedio se vuelven aficionados a los 14 años y eligen equipo a los 18.

La arena techada también es la casa de los Capitanes, el único equipo latinoamericano de la G League, la liga de desarrollo de la NBA, con 24 partidos como local programados para la campaña 2026-27. Zárraga considera que Guadalajara y Monterrey también reúnen afición e infraestructura para recibir a la NBA.

“Cuando eres una liga global, desde luego es una competencia constante por juegos. México es privilegiado porque siempre ha estado en las prioridades de la liga para traer juegos aquí”, añadió.

De Jim Clark al podio de Checo

La F1 llegó antes que ambas ligas y su historia en la ciudad empezó con una tragedia. El 1 de noviembre de 1962, durante las prácticas de una carrera que todavía no otorgaba puntos para el campeonato, el mexicano Ricardo Rodríguez murió en la Peraltada a los 20 años. Hoy el autódromo lleva su nombre y el de su hermano Pedro.

Al año siguiente, el Gran Premio de México entró al calendario oficial. Jim Clark ganó la primera carrera puntuable, en 1963, Pedro Rodríguez y Moisés Solana corrieron ante su público en las temporadas siguientes y en 1968 Graham Hill aseguró aquí su segundo título mundial.

Tras la etapa que terminó en 1970, la F1 se ausentó hasta 1986. El regreso reunió a Ayrton Senna, Alain Prost y Nigel Mansell, la Peraltada volvió a escribir historia: en 1990, Mansell adelantó por fuera a Gerhard Berger en esa curva para quedarse con el segundo lugar. En 1992, en la última carrera antes de otra ausencia de 23 años, Michael Schumacher consiguió aquí su primer podio.

La tercera etapa empezó en 2015 y trajo a otros campeones. Lewis Hamilton aseguró aquí los títulos de 2017 y 2018. El 7 de noviembre de 2021 Sergio Pérez se convirtió en el primer mexicano en subir al podio en la carrera de casa: terminó tercero, detrás de Max Verstappen y Hamilton.

“Hoy tenemos una audiencia, un público que conoce mucho a la Fórmula 1 y eso nos lo entregó la experiencia con Checo Pérez”, comentó a Sports Illustrated México, Federico González Compeán, director general del Gran Premio.

En 2025, sin el tapatío en la parrilla, los organizadores reportaron 153,867 espectadores el domingo de carrera. La F1 calcula que su afición en México alcanza los 48 millones.

Lo que hace posible el regreso

Compeán recuerda que la vuelta de 2015 reunió al promotor, los patrocinadores, al gobierno capitalino y Escudería Telmex. Parte de la infraestructura debe montarse para cada edición, el equipo trabaja todo el año en mejorar la experiencia del público.

Los acuerdos de la NFL y la F1 llegan hasta 2028. Cuando los Vikings y los 49ers salgan al campo, el estadio tendrá otro nombre. La afición que hizo volar a Griffith tendrá la misma pasión.