México sería el quinto mercado más caro para ver la NBA: los boletos superan los precios de Denver e Indiana

México se colocaría como el quinto mercado más caro para ver un partido de la NBA, por encima de las arenas de los Denver Nuggets y los Indiana Pacers, que se enfrentarán este sábado en la Arena Ciudad de México con boletos que promedian 6,821 pesos (366 dólares), lo que un trabajador con salario mínimo gana en el país en casi 22 días.

El cálculo de Sports Illustrated México parte del precios oficiales de Superboletos y lo contrasta con las referencias de precios de las 30 franquicias que recopila Visit Your Team, una plataforma especializada en el costo de asistir a eventos deportivos.

Es una comparación de referencia y no un ranking oficial, porque el dato mexicano promedia los precios por zona, el estadounidense estima la reventa y ninguno mide lo que pagó cada aficionado.

Aun con salarios muy por debajo de los de Estados Unidos, la demanda no cedió: el partido agotó sus boletos individuales casi cinco meses antes de jugarse.

¿Cuánto más cuesta ver a Denver en México?

Los New York Knicks encabezan el estudio de Visit Your Team, con una referencia de 649 dólares por boleto, seguidos por Golden State (485), los Lakers (445) y Boston (437). México aparecería después, con 366 dólares, por encima de Miami (350), Philadelphia (300) y las otras 24 franquicias.

La distancia con los protagonistas del partido es la más llamativa. Denver tiene un precio estimado de 242 dólares por boleto en el Ball Arena e Indiana una referencia de 160 dólares en el Gainbridge Fieldhouse, así que el promedio mexicano supera en 51 por ciento el de Denver y en 129 por ciento el de Indiana.

TickPick, plataforma estadounidense de reventa, permite otra comparación. Según datos publicados por PhillyVoice en agosto, el precio promedio de compra de un boleto de los Nuggets en las primeras ventas de la temporada 2026-27 fue de 331 dólares, también debajo de los 366 del promedio mexicano, aunque con una diferencia menor, de alrededor de 11 por ciento.

¿Cuántos días de trabajo cuesta un boleto?

El salario mínimo general en México para 2026 es de 315.04 pesos diarios, según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Para reunir los 6,821 pesos del promedio, un trabajador con ese ingreso necesitaría 21.7 jornadas completas, sin descontar comida, vivienda ni transporte.

Data México, plataforma de la Secretaría de Economía, reportó un ingreso laboral promedio de 7,410 pesos mensuales entre trabajadores formales e informales en el primer trimestre de 2026, así que el promedio de los boletos equivale al 92 por ciento de ese ingreso.

Incluso las zonas más baratas pesan en el bolsillo. El boleto de 942 pesos equivale a casi tres jornadas de salario mínimo y, para una familia de cuatro, la entrada sumaría 3,768 pesos, más de la mitad del ingreso mensual promedio de un trabajador.

¿Cuánto subieron los precios desde 2022?

En diciembre de 2022, cuando la NBA volvió al país tras la pandemia con el Miami-San Antonio, los boletos iban de 565 a 11,700 pesos. Para 2026 van de 942 a 20,850, un aumento nominal de 66.7 por ciento en la entrada más barata y de 78.2 por ciento en primera fila en cuatro años.

En 2025 se publicaron 40 categorías y en 2026 aparecen 38, y al conservar solo las 38 equivalentes el promedio pasó de 6,243 a 6,821 pesos, un alza de 9.3 por ciento, casi el triple de la inflación anual de 3.45 por ciento que el INEGI reportó en septiembre de 2026.

Raúl Zárraga, responsable de Operaciones de la NBA en América Latina y Canadá, explicó en entrevista con Sports Illustrated México que la liga construyó una relación más directa con los aficionados mediante registros de preventa, contenidos digitales y actividades durante todo el año.

“Tenemos alrededor de 30 millones de aficionados, tenemos una base muy grande de ellos registrados”, señaló el directivo, quien añadió que esa información les permite conocer de qué ciudades son los seguidores, sus edades y sus equipos favoritos.

Zárraga no atribuyó el aumento de precios a una causa específica y explicó la respuesta del público como el resultado de una estrategia de años que combina transmisiones, programas de desarrollo y experiencias en persona.

¿Qué cuesta Capitanes frente a la NBA?

El domingo, un día después del Nuggets-Pacers, Capitanes recibirá a Texas Legends en la misma arena, en su primer partido como local de la temporada 2026-27 de la G League. Su abono más barato cuesta 3,876 pesos por 24 partidos en casa, menos que el promedio de un solo boleto de la NBA.

“Te ofrezco 24 juegos de Capitanes en la Ciudad de México, en la misma arena en donde juegan los equipos de la NBA”, dijo Zárraga.

La NFL y las Grandes Ligas también sirven de referencia. Para el partido del 22 de noviembre entre San Francisco y Minnesota, la NFL anunció localidades regulares de 2,108 a 11,656 pesos, y los dos juegos de Padres y Diamondbacks de abril tuvieron precios base de 780 a 4,800 pesos por partido, antes de cargos. La entrada más barata de la NFL es la más cara de los tres eventos, pero la primera fila de la NBA supera las localidades regulares más costosas de ambas ligas.

¿Alcanza la demanda para una franquicia?

El alza de los boletos y la respuesta del público muestran que hay quien paga por una visita anual de la NBA, pero llenar un partido no garantiza la demanda para los 41 juegos como local de una temporada regular. Un equipo permanente necesitaría además ingresos recurrentes por abonos, patrocinios, hospitalidad y derechos comerciales para cubrir su operación.

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Zárraga considera que México reúne condiciones por su cercanía con Estados Unidos, su zona horaria, su infraestructura y su base de aficionados, aunque aclaró que la NBA concentra sus estudios de expansión en Las Vegas y Seattle, cuya evaluación autorizó la Junta de Gobernadores en marzo de 2026.

“México está al nivel y quizás en un futuro, pero ahorita no hay un plan”, aseguró.

Una franquicia tendría que vender 41 partidos por temporada en el quinto mercado más caro del ejercicio, donde el boleto promedio de una sola noche ya cuesta casi un mes de ingreso laboral.