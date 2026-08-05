Celia Pulido: de pensar en el retiro a convertirse en la máxima mexicana ganadora en Centroamericanos
Antes de viajar a Santo Domingo, Celia Pulido pensó en retirarse del deporte. Hoy, es la mexicana más ganadora en una sola justa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con un récord de 11 medallas en natación en este 2026.
Celia Pulido es una atleta de 23 años que nació en León, Guanajuato. Desde los 9 años incursionó en los deportes acuáticos. Conforme fue creciendo, también fue mejorando al grado de que su ciudad, su estado y hasta el país le quedaban chicos. Por ello, tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos para estudiar en la Southern Illinois University y formar parte de su equipo de natación dentro de la NCAA.
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Asimismo, a lo largo de su carrera deportiva, ha participado en los Juegos Panamericanos de 2019. Incluso logró clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde finalizó en el séptimo puesto de su prueba en los 100 metros estilo dorso.
11 medallas y 8 oros en 12 finales
Con toda esta experiencia, Celia Pulido llegó a Santo Domingo 2026 con la misión de convertirse en figura, participando en 12 pruebas diferentes de natación. Fue así como, con un dominio contundente, finalizó con 8 oros, 1 plata y 2 bronces. Asimismo, rompió tres récords regionales y uno nacional.
De esta manera, superó la histórica marca previa para la delegación mexicana que ostentaba la nadadora Liliana Ibáñez desde la edición de Barranquilla 2018, donde conquistó 9 preseas.
El palmarés histórico en Santo Domingo 2026:
- Oro – 50 metros espalda femenino | 28.31 s
- Oro – 100 metros espalda femenino | 1:00.83 min (Récord regional)
- Oro – 200 metros espalda femenino | 2:12.45 min
- Oro – Relevo 4x100 metros libre femenino | 3:45.12 min
- Oro – Relevo 4x100 metros combinado femenino | 4:08.20 min (Récord regional)
- Oro – Relevo 4x200 metros libre femenino | 8:15.30 min
- Oro – Relevo 4x100 metros libre mixto | 3:30.87 min (Récord regional)
- Oro – Relevo 4x100 metros combinado mixto | 3:52.10 min (Récord nacional)
- Plata – 50 metros mariposa femenino | 26.90 s
- Bronce – 50 metros libre femenino | 25.45 s
- Bronce – 100 metros libre femenino | 55.80 s
La única competencia en la que no subió al podio fue en los 100 metros individuales femeniles estilo mariposa. Aun así, se quedó cerca, ya que finalizó en el Top 5 con un tiempo de 1:01.10.
Los Centroamericanos reavivaron su amor por el deporte
Sin embargo, la misma nadadora señaló que la presión y la exigencia como deportista de alto rendimiento la habían llevado a cuestionarse si seguir o retirarse. Declaró que tal era su pesar que estuvo a punto de tomar la decisión de abandonar las piscinas previo a los Juegos Centroamericanos.
"Justamente como dos meses antes de esta competencia yo dije 'ya, o sea me voy a retirar porque en vez de darme alegría en mi vida o de sentirme mejor, me perjudica muchísimo emocionalmente'".
Pero ahora, reconoció que todo el esfuerzo y sacrificio ha valido la pena. Además, mandó un mensaje a las y los atletas más jóvenes, recordándoles que los momentos oscuros son solo etapas que se pueden superar:
"Simplemente son baches que, aunque parezcan difíciles en ese momento, son pasajeros. Pero al final de cuentas, al final del camino, la recompensa va a ser aún mejor. Ahorita siento que todo ha valido la pena y que, aunque me haya perdido tantos momentos importantes con mi familia, aquí estoy y ellos están orgullosos".
Juegos Olímpicos LA 2028, en la mira
Ahora, Celia Pulido tiene la mira puesta en lograr volver a la justa olímpica en Los Ángeles 2028. Aunque antes deberá encarar compromisos clave, comenzando por el Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta que se disputará en Pekín del 1 al 6 de diciembre, además de refrendarse como una de las mejores competidoras del continente en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en 2027.