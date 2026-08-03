México alcanza las 250 medallas tras el inicio del atletismo: Centroamericanos 2026
México comenzó con fuerza las pruebas de atletismo sumando tres medallas de oro. Además, conquistó preseas en clavados, tiro deportivo, gimnasia y lucha libre para cerrar la jornada de este domingo 2 de agosto con 250 metales en el medallero general.
Atletismo
Entre las principales actividades de este día destacó el inicio de las disciplinas de atletismo con las pruebas de fondo, mismas que la delegación Tricolor dominó de principio a fin. En el medio maratón femenil, las deportistas aztecas consiguieron el 1-2, con Laura Galván rompiendo el récord regional para hacerse del primer lugar con un tiempo de 1:13:43, mientras que Adela Honorato culminó en la segunda posición con 1:14:05.
La historia se repitió en el medio maratón de marcha femenil, donde Alegna González se coronó con el oro tras registrar un tiempo de 1:36:05, seguida por Alejandra Ortega, quien conquistó la plata con 1:39:26.
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En tanto, en la rama varonil de la misma distancia, México sumó otro doble podio. Ricardo Ortiz subió a lo más alto con una marca de 1:29:41, mientras que Roberto Vázquez se colgó el bronce con un tiempo de 1:33:56.
Clavados
Los éxitos continuaron desde la alberca. En la final varonil de clavados desde la plataforma de 10 metros, Randal Willars se llevó el oro con un puntaje de 570.70, mientras que Emilio Treviño se quedó con la plata tras sumar 484.60 unidades. Además de destacar de forma individual, ambos hicieron equipo en la prueba de sincronizados para adjudicarse la medalla dorada en conjunto con 437.82 puntos.
Por su parte, en la rama femenil desde el trampolín de 3 metros, Zyanya Parra hizo sonar el himno nacional tras ubicarse en el primer puesto con 322.45 unidades. Acompañándola en el podio, Rut Páez se quedó la medalla de plata.
Tiro deportivo
En el tiro deportivo, el equipo femenil compuesto por Mía Rosales, Alejandra Zavala y Andrea Ibarra se llevó el oro en la final de 10 metros aire comprimido con una marca de 1688 puntos. Por su parte, la terna varonil conformada por Carlos González, Daniel Urquiza y David Valdez se adjudicó el segundo lugar con 1682 unidades.
En las pruebas individuales de 10 metros varonil, David Valdez puso en lo alto el nombre del país al lograr el oro con 234.2 puntos. En la rama femenil, Andrea Ibarra con 235.9 y Mía Rosales con 216.2 puntos ganaron las medallas de plata y bronce, respectivamente.
Gimnasia
Pasando a la actividad en la gimnasia artística, México vio acción en la final varonil por equipos. La quinteta tricolor, conformada por Mario Alberto Rojas, Cristian Ramírez, Juan Pablo Porras, Juan David Hernández e Isaac Núñez, se quedó con la medalla de bronce tras acumular 228.750 puntos.
Lucha libre
Sobre el tapiz, Emmanuel Benítez conquistó el bronce en la lucha grecorromana categoría 77 kilogramos. Con un marcador de 5-1, el gladiador mexicano superó a Luis Centeno de Puerto Rico.
Rumbo a una marca histórica en el medallero
Con estos resultados, México alcanzó la cifra de 250 medallas, con 112 de oro, 77 de plata y 61 de bronce. A falta de una semana para para la clausura de la competencia el próximo 8 de agosto, el equipo tricolor se aproxima a su mejor registro histórico, impuesto en San Salvador 2023 cuando cosechó 353 preseas.
1. México: 112 medallas de oro, 77 de plata y 61 de bronce (Total: 250 medallas)
2. Colombia: 55 medallas de oro, 65 de plata y 42 de bronce (Total: 162 medallas)
3. Cuba: 28 medallas de oro, 20 de plata y 32 de bronce (Total: 80 medallas)