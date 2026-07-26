Centroamericanos 2026: ¿Cómo les fue a los atletas mexicanos este domingo 26 de julio?
La segunda jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 estuvo cubierta de plata, con hasta ocho medallas de ese color que se sumaron a las más de 30 preseas con las que ya cuenta la delegación mexicana en Santo Domingo 2026.
REMO
De nueva cuenta, Aylin Ibarra y Melissa Márquez ganaron otra medalla de oro, como lo hicieron en la jornada del sábado 25 de julio. En esta ocasión, la pareja mexicana conquistó la modalidad de doble par de remos cortos (W2X), con un tiempo de 07:19.85, para quedar por encima de las parejas cubana y guatemalteca.
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La segunda medalla del día fue la de plata, conseguida por la pareja de Alexis López y André Simsch en par de remos cortos. Con un tiempo de 06:37.39 minutos, quedaron por debajo de la pareja cubana de Suárez y Cardona, con lo que obtuvieron la primera presea de ese color en el remo.
NATACIÓN
Quienes también repitieron medalla fueron Dalia Moreno y Yuritzi Salgado en natación en aguas abiertas, ahora en la modalidad de sprint de 3 kilómetros. Con una remontada en los últimos metros, las mexicanas lograron el 1-2 en el podio.
La medalla de oro fue para Moreno, con un tiempo de 07:49.00 minutos, mientras que la plata fue para Salgado, con 07:56.2.
También repitieron podio Paulo Strehleke y Diego Obele, quienes volvieron a conseguir el 1-3 de la jornada anterior. Strehleke consiguió su segundo oro, ahora en los 3 km sprint, con un tiempo de 6:53.8, mientras que Obele obtuvo el bronce con 7:00.8.
TIRO CON ARCO
Quienes no lograron el mismo resultado que en la primera jornada fueron los atletas de tiro con arco, quienes ahora consiguieron la plata en la modalidad de arco compuesto por equipos. Tanto la tercia femenil de Andrea Becerra, Dafne Quintero y Ana Sofía Hernández como la de Sebastián García, Rodrigo González y Máximo Méndez consiguieron el segundo lugar al caer ante los equipos de El Salvador.
WATERPOLO
Después de obtener el pase a la gran final al derrotar a Cuba en las semifinales, el equipo femenino de waterpolo se midió a Colombia por el oro. Las mexicanas cayeron en los últimos minutos de la final, con un marcador de 11-10, y se quedaron con la plata.
JUDO
Este domingo 26 fue el turno de la subcampeona olímpica Prisca Awiti de saltar a la acción en los -63 kilogramos femeniles. Tal como sucedió hace dos años en París, Awiti se llevó la medalla de plata al caer en la final ante Anriquelis Barrios, de Venezuela, por ippon.
Otras dos medallas de plata cayeron en el judo. La primera de ellas fue por parte de Ulises Méndez. El oaxaqueño terminó en segundo lugar de los -73 kg varoniles al perder en la final ante Marlon Herrera, de Cuba. La segunda presea fue para Gilberto Cardoso en los -81 kg varoniles, quien perdió en la final contra Adrián Gandía, de Puerto Rico.
La cuarta presea en la disciplina llegó en los -70 kg femeniles gracias a Katia Castillo, quien ganó la final por el bronce ante Adriana Rivera, de El Salvador.
TIRO DEPORTIVO
Uno de los últimos oros en conseguirse en la segunda jornada de los Juegos Centroamericanos fue para Luis Gallardo en el skeet varonil. México hizo el 1-3 en la modalidad y subió también a Jesús Balboa al podio con su medalla de bronce.
En la rama femenil también se logró el 1-3. La subcampeona del mundo Gabriela Rodríguez hizo valer su lugar y se quedó con el oro en el skeet femenil. El bronce fue para Anabel Molina, quien la acompañó en el podio.
TAE KWON DO
La campeona mundial Daniela Souza hizo valer su experiencia y se quedó con el oro de los -49 kg femeniles al vencer a la colombiana Andrea Ramírez en la final. Por otro lado, Fernanda Hernández se llevó la plata en los -46 kg femeniles al perder 0-2 en la final contra la tica Jaycee Bassett.
La séptima medalla de la disciplina fue ganada por Sebastián Echeverri, quien se hizo con el bronce de los -54 kg varoniles al vencer en el duelo por el tercer lugar al puertorriqueño Brandon Ramos.
PATINAJE ARTÍSTICO
Valentina Lomas le dio a México su primera presea en el patinaje sobre ruedas, tras un resultado de 47.63 puntos en el programa corto y de 58.24 en el programa largo, para un total de 105.87 puntos que le dieron la medalla de oro.
En la rama varonil, el potosino Ían Zenteno conquistó el bronce con una puntuación final de 79.82 puntos, después de su programa corto (29.81) y su programa largo (50.01).
Por el momento, son hasta nueve preseas de plata las que se ganaron este domingo en Santo Domingo 2026, para dejar el medallero con 14 preseas de oro, 14 de plata y 12 de bronce.