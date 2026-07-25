Juegos Centroamericanos: México consigue su segundo oro con triunfo en Tiro con Arco femenil
México consigue su segundo oro y su quinta medalla en lo que va de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 después del triunfo en el Tiro con Arco recurvo femenil de la mano de Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Velázquez.
Las mexicanas confirmaron su papel de favoritas al quedarse una vez más la medalla de oro y continuar con el dominio que tuvieron en San Salvador 2023, en donde terminaron su participación dentro de la disciplina con 10 preseas, 6 de ellas de oro.
Te puede interesar: México y los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una historia de triunfos
Para Santo Domingo 2026, México se alzó en el primer lugar del podio, por delante de Colombia y El Salvador. Las mexicanas demostraron en la final su poderío y terminaron su participación sin perder ningún set.
El primero de ellos comenzó de forma cerrada, con un empate que le dio un punto a cada equipo después de una igualdad en 56 unidades, en donde las colombianas sumaron hasta cuatro dieces, uno más que el lado mexicano.
Para el segundo set, las mexicanas terminaron por encima con un 56-52, siendo ahora ellas las que sumaban más dieces para su causa, con dos de ellos para México. El último set volvió a ser reñido, pero terminó por confirmar a las favoritas.
Con cuatro dieces en el marcador, y apenas un punto de diferencia en el global, México se terminó por imponer 56 a 55 sobre Colombia en el tercer set, obteniendo así la primer medalla de oro para el equipo mexicano en el tiro con arco con un marcador final de 5-1, en uno de los fuertes de la delegación, que confirmó el favoritismo en la disciplina.