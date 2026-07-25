Juegos Centroamericanos: México consigue su segundo oro con triunfo en Tiro con Arco femenil

🏹 México apunta directo al oro. 🥇🇲🇽



Con una actuación dominante, Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Alejandra Valencia superaron 5-1 a Colombia y se coronaron campeonas por equipos en arco recurvo.



¡Muchas felicidades por este gran logro!#MexicanosAlSonoroRugir… pic.twitter.com/Gl7hkjKk2q