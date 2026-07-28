Centroamericanos 2026: ¿Cómo les fue a los atletas mexicanos este lunes 27 de julio?
El inicio de semana ha sido una de las jornadas más productivas para la delegación mexicana en los tres días de participación que van de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, con hasta cuatro medallas de oro obtenidas en las primeras tres pruebas disputadas.
REMO
La primera medalla de la tercera jornada en Santo Domingo 2026 llegó de la mano de Maite Arillaga y María García, que quedaron en segundo lugar de la prueba de W2- en remo, por detrás de la pareja de Cuba. Por la rama varonil, Jordy Gutiérrez y Hugo Reyes obtuvieron el bronce en la prueba M2-, quedando detrás de los venezolanos y cubanos.
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La tercera presea del día fue de oro gracias a Alexis López y su tiempo de 7:23.11 minutos para obtener el primer lugar del podio en el LM1x. El mismo color ganó la experimentada Kenia Lechuga, que después de perderse San Salvador 2023 regresó a lo más alto con el oro en la prueba de LW1x.
ESQUÍ ACUÁTICO
Con apenas 15 años, Natasha Landsmanas se hizo con el oro en wakeboard femenil con un puntaje de 67.33; la rama varonil no se quedó atrás y Pablo Monroy también subió a lo más alto de su podio con 91.33 puntos.
Patricio Font superó las pruebas de slalom, trucos y saltos, y con un puntaje de 2.50/58/11.25 se quedó con la medalla de bronce en el overall masculino.
JUDO
En la categoría de -90 kilogramos, Diego Díaz ganó la final de bronce venciendo al panameño José Ortega para ganar la que sería la primera medalla del día en la disciplina.
Alexis Esquivel es quien en la rama varonil obtuvo la presea de bronce en los -100 kg, empatando en el tercer lugar con Samuel Corzo de Venezuela. Otro que se quedó con dicha medalla fue Sergio del Sol, quien venció a Diego Velázquez de Guatemala en los +100 kg.
TAE KWON DO
Otro bronce llegaría de la mano de Fabiola Villegas, que en el tae kwon do vencía por el tercer puesto a la colombiana Luna Gallo en los -57 kg femenil. Similar a lo que realizó José Nava, quien en los -74 kg varoniles derrotó a Sean Laloan de Haití para adjudicarse el bronce.
La primera plata del día en la disciplina llegó por medio de Karla Rodríguez, que perdió la final de los -62 kg ante Jessica Lee de Haití. Por otro lado, la campeona mundial Leslie Soltero obtuvo su medalla de plata al perder ante la cubana Anaisel León en los -67 kg.
Y así es como llegó la medalla de oro, la primera en tae kwon do del día, gracias a Iker Casas, que en los -80 kg derrotó en la final a Miguel Trejos de Colombia para coronarse.
RUGBY
La selección femenil de las serpientes llegó hasta la final del Rugby 7s, en donde se midió en contra de Colombia, que la terminó derrotando con un marcador de 27-0, por lo que la delegación mexicana se quedó con la plata.
CICLISMO
En la modalidad de pista, el equipo femenino de velocidad derrotó en la final a Colombia para quedarse con la medalla de oro, la segunda de manera consecutiva en Santo Domingo 2026. El mismo trabajo hizo el equipo varonil, que en su final venció a la misma Colombia para también quedarse con la presea.
El equipo femenino de persecución obtuvo la tercera medalla del día en el ciclismo, la de plata, al caer en la final ante Colombia. La cuarteta de Antonieta Gaxiola, Yareli Acevedo, Sofía Arreola y Andrea Robles se quedó con el segundo lugar.
En la misma prueba, el equipo varonil también se quedó con la plata; Ignacio Prado, Ricardo Peña, Sebastián Ruiz y Ulises Castillo cayeron en la final en contra de Colombia.
GIMNASIA RÍTMICA
México hizo el primer 1-2 del día con la participación de Marina Malpica y Ana Luisa Abraham, de apenas 15 años, que se quedaron con el oro y la plata, respectivamente. Malpica logró el primer lugar con una puntuación de 101.450.
También con el oro se quedó el equipo mexicano conformado por las mismas Malpica y Abraham, así como Desiree Portugal, que le dieron la tercera medalla a la delegación en la disciplina.
CONCURSO COMPLETO
El segundo 1-2 fue gracias a Fernando Parroquín y Luis Santiago, que después de tres días de competencia ganaron el oro y la plata. Parroquín fue el mejor de la competencia junto a su binomio Cadete SDN en las pruebas de doma clásica, salto y cross-country.
En total, México cuenta ya con 68 preseas en el medallero, con la mayoría de oro con 26, seguido por 23 de plata y 19 de bronce.