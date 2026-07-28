Dominio en velocidad: México suma dos oros y dos platas en el ciclismo de los Centroamericanos 2026
México volvió a consolidarse como una potencia continental dentro del ciclismo de pista. La delegación tricolor se coronó con dos medallas de oro y dos de plata durante las finales de este deporte en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.
Este lunes 27 de julio, el Velódromo Juan Pablo Duarte fue testigo de la disputa de las medallas en cuatro modalidades de esta disciplina sobre ruedas. A lo largo de cada una de ellas, los equipos mexicanos vivieron una intensa rivalidad con Colombia por la hegemonía de la región.
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México dominó en velocidad
Para la prueba de velocidad por equipos femeniles, México presentó una terna comandada por la subcampeona mundial Daniela Gaxiola, acompañada por las medallistas panamericanas Jessica Salazar y Yuli Verdugo. Las tres llegaron a la final donde, con un tiempo de 1:05.996, se consagraron con la presea de oro tras superar al trío colombiano por una diferencia de +0.673 segundos.
Pero esta no fue la única gran victoria. En la velocidad por equipos varonil, México también alcanzó el duelo por el oro de la mano de Ridley Nery Malo, Ismael Verdugo y Jafet López. Del mismo modo, les tocó enfrentarse a Colombia, a quien superaron con un tiempo final de 1:00.802 y una ventaja de +1.540 segundos sobre el conjunto sudamericano.
También hubo medallas en persecución
Además, la delegación azteca subió al podio en las finales por equipos de la modalidad de persecución. En la rama femenil, la escuadra conformada por María Antonieta Gaxiola, Sofía Arreola, Yareli Acevedo, Lizbeth Salazar y Andrea Robles se adjudicó la medalla de plata, luego de ser alcanzadas por la cuarteta colombiana en el duelo decisivo por la presea dorada.
Por su parte, en la final varonil, el equipo mexicano integrado por Ignacio Prado, Ricardo Peña, Sebastián Ruiz y Ulises Castillo logró completar el circuito de cuatro kilómetros sin ser alcanzado. Aun así, su tiempo de 4:21.288 los ubicó +7.633 segundos por detrás del conjunto cafetalero, por lo que se quedaron con el metal de segundo lugar.
México ya alcanzó las 70 medallas
Tras cuatro días de actividades, México se mantiene como el líder absoluto del medallero. Contando los resultados de este lunes, el equipo tricolor alcanzó la cifra de 70 metales totales. De esta manera, la delegación mexicana supera casi por el doble a su perseguidor más cercano, que es precisamente Colombia con 38 medallas.
1.- México: 27 de oro, 23 de plata, 20 de bronce (Total: 70 medallas)
2.- Colombia: 12 de oro, 17 de plata, 9 de bronce (Total: 38 medallas)
3.- Cuba: 10 de oro, 5 de plata, 12 de bronce (Total: 27 medallas)