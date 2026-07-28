Centroamericanos 2026: Hasta 7 podios compartidos por mexicanos en la cuarta jornada

Gran jornada para México en la gimnasia de trampolín en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 🥇🇲🇽



🤸🏻‍♀️ Dafne Navarro, Patricia Núñez, Donovan Guevara y Elías Carballo brillan en el podio.



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