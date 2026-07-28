Centroamericanos 2026: Hasta 7 podios compartidos por mexicanos en la cuarta jornada
A comienzos de la cuarta jornada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, México conquistó hasta 26 medallas en apenas medio día de competencias. Con el remo continuando como uno de los fuertes de la delegación, otras disciplinas como el patinaje y el tenis dan sus primeras preseas para el contingente.
Es un día además en donde, en más de una ocasión, los atletas mexicanos comparten el podio con uno o más compatriotas. El primero de los casos se dio en la gimnasia con trampolín, en donde Dafne Navarro y Patricia Núñez hicieron el 2-3 en el torneo individual.
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Lo mismo sucedió en la rama varonil, con Donovan Guevara y Elías Carballo compartiendo el podio, aunque aquí con el 1-2 para quedarse con el oro y la plata del torneo individual de gimnasia, apenas con un punto de diferencia entre ambos.
El tercer caso se dio en el tiro con arco; Maya Becerra perdió en la final 147-145 con la colombiana Sara López, quedándose así con la plata. Por su lado, Ana Sofía Hernández venció a Ana Mendoza de Venezuela 144-143 para obtener el bronce.
En el esquí acuático se dio el 1-2 que más llamó la atención pues los hermanos Font compartieron el podio con el oro y la plata. Patricio y Pablo se quedaron con el primer y segundo puesto después de sumar 12,290 puntos y 8,760 respectivamente en la modalidad de trucos.
No hay quinto malo, y así es que Luis Montoya y Job Castillo se llevaron la plata y el bronce a casa. Montoya terminó perdiendo la final dos sets a uno ante el guatemalteco Kevin Cordón para quedar en segundo lugar en los singles varoniles de bádminton.
En la misma disciplina, Miriam Rodríguez y Romina Fregoso consiguieron el oro al derrotar 21-9 y 21-8 a la pareja cubana; junto a ellas estuvieron Vanessa Villalobos y Vanesa García, que terminaron con la medalla de bronce.
Hasta el momento, el último podio compartido por mexicanos se dio en el tenis, que además dio sus primeras medallas en la disciplina a la delegación en Santo Domingo 2026. En una final entre compatriotas, Julia García derrotó 1-6, 6-4 y 7-5 a Ana Sofía Sánchez para quedarse el oro y la plata respectivamente.
Más disciplinas en el medallero
Por cuarto día consecutivo el remo le da a México nuevas preseas doradas. En esta ocasión, la pareja de Rafael Mejía y Maite Arrillaga obtienen el oro en el 2-mixto, así como el equipo de Ximena Castellanos, Jennifer de la Rosa, Aylín Ibarra y Melissa Márquez, que obtienen su propia medalla en el W4x con un tiempo de 7:10.96.
La medalla de plata fue para André Simsch, Roberto Ahumada, Alexis López y Miguel Carballo en el M4X, dejando tres preseas más para la delegación en una de las disciplinas destacadas para México.
Surf y Esquí
En el surf, la batalla por el bronce se la quedó Heriberto Torres, que subió al podio en el longboard varonil con sus 15.50 puntos; mismo color en el medallero obtuvo Carlos Lamadrid, en este caso en el esquí acuático en la modalidad de slalom varonil.
Bádminton
Dentro del bádminton, la primera medalla individual del día fue para Vanesa García, que perdió la final ante Taymara Oropesa de Cuba para quedarse con la plata.
Tiro con arco
En un duelo cerrado, la flecha de desempate le dio a Jean Pizarro de Puerto Rico la victoria sobre el mexicano Rodrigo González, que se quedó con la plata tras el empate en 144.
Patinaje
Carlos Monsiváis, Alejandro Castañeda, y Valentina Letelier le dieron a México tres medallas con el patinaje de velocidad. El primer de ellos la plata en el sprint 100m, el segundo en eliminación 15,000m, y la tercera dio el bronce en la eliminación 15,000m femenil.
Gimnasia
En trampolín, Patricia Núñez y Dafne Navarro no dejaron lugar a dudas sobre su favoritismo y conquistaron el primer lugar con una puntuación de 46.35 en el sincronizado femenil.
La última medalla de oro a medio día de competencia fue para el equipo de Dalia Alcocer, Kimberly Salazar, Giselle Torres, Adirem Tejada y Julia Gutiérrez, que se quedaron con el primer lugar en la gimnasia rítmica en el all-around.
Con varias competencias todavía por disputarse en la cuarta jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la delegación mexicana cuenta por ahora con 35 oros, 33 platas y 28 bronces, para un total de 96 preseas en el medallero.