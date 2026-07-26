Centroamericanos 2026: México suma su segundo oro en remo
La pareja de Aylin Ibarra y Melissa Márquez ha sido una de las más productivas durante las primeras dos jornadas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al conseguir dos medallas de oro para la delegación mexicana.
Como lo hicieron en la jornada del sábado 25, las mexicanas obtuvieron una nueva medalla de oro en la disciplina de remo, la segunda en lo que va de Santo Domingo 2026. En esta ocasión, subieron a lo más alto del podio en la modalidad de doble par de remos cortos (W2X).
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Con un tiempo de 7:19.85 minutos, vencieron a Raima Ortiz y Loraydis Echevarría, de Cuba, y a Lesli y Nicole González, de Guatemala, quienes se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente. Las cubanas terminaron cinco segundos detrás de las mexicanas, con 7:24.46 minutos, mientras que las guatemaltecas lo hicieron en 7:35.19 minutos.
Anteriormente, Ibarra y Márquez ganaron el primer lugar en el doble par de remos cortos de peso ligero femenil. Para las mexicanas, la cosecha de oros aún no termina, pues todavía tienen por delante la modalidad de cuatro pares de remos cortos. Además, Aylin competirá en los ocho pares de remos mixtos.
LOS HOMBRES TAMBIÉN SUMAN PRESEAS
En la rama varonil, Alexis López y André Simsch consiguieron el segundo lugar en la prueba de doble par de remos cortos, con lo que sumaron la segunda medalla varonil, después de que Rafael Mejía y Roberto Ahumada obtuvieran el bronce el pasado sábado 25.
En esta ocasión, la pareja mexicana conformada por López y Simsch terminó con un tiempo de 6:37.39 minutos, casi cinco segundos por detrás de los cubanos Leduar Suárez y Reidy Cardona, quienes finalizaron con 6:32.80 minutos. El podio lo completó la pareja venezolana integrada por José Guipe y César Amaris, que terminó poco más de dos segundos después que los mexicanos, con un tiempo de 6:39.62 minutos.
Hasta el momento, la delegación mexicana suma cuatro preseas en remo: los dos oros de Ibarra y Márquez, la plata de López y Simsch y el bronce de Mejía y Ahumada.
Con la rama femenil como la más destacada hasta ahora, las competencias de remo continuarán en el Centro de Remo y Canotaje Presa de Rincón, dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, hasta el miércoles 29 de julio.