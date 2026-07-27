Centroamericanos 2026: México conquista cuatro oros más, en Remo y Esquí Acuático
El inicio de semana dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 empezó de la mejor manera para los mexicanos, que continúan agregando preseas a su medallero, el cual siguen dominando gracias a estos cuatro oros nuevos.
Esquí Acuático y Remo son las dos disciplinas que dieron nuevas preseas doradas a la delegación mexicana en una tercera jornada que pinta para ser la más ganadora en lo que va de Santo Domingo 2026 para los mexicanos.
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El primer oro cayó de la más joven de las representantes del país en los juegos, Natasha Landsmanas, que con apenas 15 años conquistó el primer lugar del podio en la prueba de wakeboard femenil en el Esquí Acuático con un puntaje de 67.33.
La carrera de Natasha apenas comienza y ya muestra que será una de las jóvenes a seguir dentro de los próximos años dentro del deporte mexicano. Prueba de ello es la ventaja que tomó sobre el segundo lugar, la colombiana María Toro, que obtuvo una puntuación de 63.89 para hacerse con la plata.
Dentro del esquí, pero en la rama varonil, Pablo Monroy le dio el segundo oro del día a México. El finalista de Los Juegos Mundiales 2025 reafirmó su etiqueta de favorito ganando el oro en wakeboard varonil gracias a su puntuación de 91.33
Para el mexicano la competencia fue más reñida, pues apenas un punto de diferencia lo separó de los 90.56 del colombiano Jorge Rocha, que terminó en la segunda posición. Las victorias femeniles y varoniles demuestran el crecimiento que el Esquí Acuático ha tenido en los últimos años dentro del deporte nacional.
La revancha en el remo
El tercer oro llegó de una de las disciplinas que mejor desempeño ha tenido en lo que va de Santo Domingo 2026, el Remo. Ahí, la experimentada Kenia Lechuga no permitió sorpresa alguna y se quedó con la medalla de oro al registrar un tiempo de 7:54.49.
Con más de 16 segundos de ventaja sobre la cubana Loraidis Echeverría, la mexicana obtuvo así su revancha después de perderse los Centroamericanos de San Salvador 2023 en los que estuvo ausente por una lesión en la cadera; la tres veces olímpica no pudo defender los oros ganados en Barranquilla 2018, pero ahora regresa a lo más alto de las competencias individuales en los juegos.
Por delante todavía le queda la prueba de sculls 2x dobles mixtos, en donde busca agregar un oro más a su cuenta y a la del país.
El oro más reciente fue el de Alexis López, también en remo, registrando un tiempo de 7:23.11 para darle a la delegación mexicana su presea dorada número 20 en el medallero.
Ya son seis las medallas que la delegación mexicana obtuvo en Remo en lo que va de la competencia, siendo ésta una de las disciplinas que más aporta al medallero. A los oros de hoy se le agregan los dos ganados por Melissa Márquez y Aylin Ibarra, así como la plata de Alexis López y André Simsch y el bronce de Rafael Mejía y Roberto Ahumada.
Gran inicio para México
En los primeros tres días de competencias en los Juegos Centroamericanos, México ya está cerca de las 50 medallas en total, sumando 49 apenas en dos jornadas y media. Esto pone a la comitiva en el camino correcto para sobrepasar las 353 preseas que consiguió en San Salvador 2023.