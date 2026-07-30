Centroamericanos 2026: México llega a las 70 medallas de oro de la mano de sus abanderados
La delegación mexicana llegó a las 70 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con ambos abanderados en la ceremonia de inauguración obteniendo medallas para el contingente después de más de cinco días de competencia.
Tras lo hecho por Gabriela Rodríguez en la jornada del domingo, ganando el oro en tiro deportivo en el skeet femenil, Juan Celaya se cuelga su primera medalla en Santo Domingo 2026 en los clavados trampolín 1 metro obteniendo el bronce, con lo que los dos abanderados ya tienen una presea cada uno en los juegos.
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Además, en dicha prueba también cayó la primera de oro para Osmar Olvera, medallista en París 2024 y que ahora se quedó con el primer lugar con un total de 430.85 puntos; para el de la CDMX esta es apenas su primera prueba, pues todavía tiene por delante la final de los 3 metros individuales y sincronizados junto a Celaya.
En lo que va del jueves 30 de julio ya se ganaron 13 preseas más, pasando las 70 medallas de oro durante los Centroamericanos 2026:
Ciclismo
La disciplina que más medallas brindó este día fue el ciclismo con cinco, distribuidas en distintas modalidades y ramas.
La primera del día llegó en el ciclismo de pista con Yareli Acevedo y Sofía Arreola obteniendo la plata del madison femenil, quedando por detrás de la pareja colombiana.
El oro en el ciclismo llegó para Ricardo Peña e Ignacio Prado en el madison varonil, terminando con 13 puntos de ventaja sobre la pareja venezolana.
La medalla 70 en Santo Domingo 2026 llegó en el keirin femenil con el oro de Daniela Gaxiola; México logró el 1-3 en esta prueba con el bronce de Yuli Verdugo.
En el BMX Racing, Sofía Flores subió al podio en la tercera posición ganando el bronce en el racing femenil, obteniendo la primera presea en la modalidad para la delegación mexicana.
Ráquetbol
Hasta tres medallas se repartieron entre mexicanos dentro de las pruebas individuales. En la rama varonil se dio una final entre compatriotas entre Rodrigo Montoya y Eduardo Portillo, que se quedaron con el oro y la plata respectivamente.
En la rama femenil fue Alexandra Herrera la que se terminó quedando con el primer lugar en el podio.
Clavados
Además de Olvera y Celaya, las medallas llegaron también por parte de las atletas femeninas; Rut Páez y Zyanya Parra obtuvieron la primera presea de oro del día en los clavados en los 3 metros sincronizados, quedando por encima de las parejas colombianas y cubanas.
Dejando una jornada perfecta de 3 oros ganados, Alejandra Estudillo se quedó con la presea dorada en la plataforma 10m femenil. Haciendo el 1-3 estuvo Adriana Torres, que con 16 años se llevó el bronce.
Tras el primer corte de este jueves 30, la delegación mexicana suma 166 preseas en los Centroamericanos 2026: 72 de oro, 53 de plata y 41 de bronce.