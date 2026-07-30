Centroamericanos 2026: México llega a las 70 medallas de oro de la mano de sus abanderados

¡México hace el 1-3 en el trampolín de 1 metro! 🇲🇽🥇🥉



Osmar Olvera conquistó la medalla de oro con 430.85 puntos, mientras que Juan Celaya obtuvo el bronce con 401.70, en la final varonil de #SantoDomingo2026. 💦 #MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/ZwwXNjADhD