México suma tres medallas más en Juegos Centroamericanos, ahora en Bádminton y Ciclismo
La primera jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 empezó de la mejor manera para la delegación mexicana, que ganó sus primeras medallas de oro en distintas disciplinas individuales y de equipo, así como otros pares de plata y bronce.
Para este sábado 25 de julio, la comitiva mexicana sumó una medalla de oro más con el Bádminton, y otra de plata y bronce en Ciclismo, por lo que lleva más de una decena de preseas y se coloca en lo alto del medallero al momento.
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Uno de estos oros llegó en el Bádminton por equipos mixto, en donde Armando Gaitán, Job Castillo, Juan Torres, Luis Montoya, Romina Fregoso, Vanesa García, Miriam Rodríguez y Vanessa Villalobos se coronaron campeones al derrotar en tres sets a Guatemala.
El equipo mexicano fue de los primeros en tener participación en Santo Domingo 2026, iniciando el viernes 24 cuando enfrentó a El Salvador en las semifinales. El conjunto nacional se quedó así con un oro más, sumando ya seis en total dentro de la primera jornada completa del certamen.
Dentro del contundente triunfo de 3-0 sobre Guatemala para obtener el campeonato se encontraba Rommel Pacheco, Titular de la CONADE, acompañado por el embajador de México en República Dominicana, Carlos Miguel Aysa González, y con Francisco Javier Orozco, presidente de la Federación Mexicana de Bádminton, quienes felicitaron al equipo por la victoria.
Primeras medallas en ciclismo
Por otro lado, durante la amplia jornada que presentó el primer día de competencias, se consiguieron nuevas medallas para México, en esta ocasión en Ciclismo varonil de ruta, en donde se logró el dos-tres en la final.
Édgar Cadena y Sebastián Ruiz se quedaron con la plata y el bronce respectivamente en una competencia en donde el colombiano Wálter Vargas finalizó como primer lugar del podio. Ya son cuatro las medallas de plata y de bronce las que suma la delegación mexicana en los Centroamericanos 2026.
Cadena detuvo su reloj en 48:59.68 para quedarse con la segunda posición, mientras que Ruiz cerró el podio con sus 49:07.07. En total fueron tres las medallas obtenidas en esta jornada, sumando la que consiguió Sara Roel temprano en el día.
La mexicana fue la primera en conseguir la plata dentro del Ciclismo de ruta con un tiempo de 40:33.53, 17 segundos por detrás de Marlies Mejías, de Cuba. Quien no pudo acceder al podio fue Andrea Ramírez, que terminó su prueba en octavo lugar.
Día histórico para el ciclismo mexicano
El éxito en el medallero de Ciclismo llega en el mismo día en que se hace historia en el deporte gracias a Isaac del Toro en el Tour de Francia, donde aseguró la tercera posición en el podio tras la más reciente etapa celebrada.
Del Toro se convirtió en el primer mexicano en quedar entre las tres primeras posiciones dentro del Tour, además de que se convirtió en el mejor de los jóvenes durante la Etapa 20 del Tour. Con esto se cierra un día histórico para el ciclismo en México con tres podios en dos distintas competencias, Juegos Centroamericanos y Tour de Francia.