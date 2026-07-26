Centroamericanos 2026: Plata para México en Tiro con Arco
México consiguió medalla de plata en Tiro con arco dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 después de caer en la final ante El Salvador en la modalidad de arco compuesto en equipo femenil.
Las representantes de la delegación, Andrea Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández, cayeron 222-223 en contra de Paola Corado, Sofía Paiz y Camila Alvarenga; en este duelo se dio el choque entre la actual campeona mundial (Becerra) y la subcampeona (Paiz), con la salvadoreña quedando en pie.
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Por un solo punto, El Salvador firmó una actuación histórica arrebatándole el oro a una de las potencias del Tiro con arco, además de que sumó con ésta su primera medalla de oro en lo que va de Santo Domingo 2026; el podio lo completó Colombia, otro de los equipos fuertes en el certamen.
Tres años atrás en San Salvador 2023, el equipo mexicano se quedó con el primer lugar, mientras que las salvadoreñas fueron eliminadas en cuartos de final. Para la presente edición, la participación de las centroamericanas vio una gran mejoría y superaron a las campeonas vigentes.
SEGUNDA PLATA DEL DÍA
Por su parte, el equipo mexicano varonil de Tiro con arco compuesto consiguió también la medalla de plata después de perder en la final ante el propio El Salvador 237-232, repitiendo el resultado del equipo femenil.
Los representantes de la delegación: Sebastián García, Rodrigo González y Máximo Méndez, no pudieron con el tridente de Douglas Nolasco, Miguel Véliz y Roberto Hernández, quienes le dan a El Salvador su segundo oro en Santo Domingo 2026; el tercer lugar en el podio fue para Guatemala.
Como sucediera en la jornada del sábado 25, los podios de ambas ramas se repiten; en arco recurvo tanto el equipo femenil como varonil se quedaron con el oro, mientras que Colombia se hizo con la plata. Ahora, es El Salvador quien quedó en primer lugar de su modalidad en ambas ramas, mientras que México terminó en segundo.
El resultado en arco compuesto sorprende, sobre todo después de que México consiguiera el oro en recurvo, tanto femenil como varonil. Esta es la tercera y cuarta medalla para la delegación después de la victoria de Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Velázquez en femenil, y de Matías Grande, Raúl Rodríguez y Francisco Padilla en la rama varonil.
Con esto son ya cuatro los podios que suma la delegación en Tiro con arco, una de las disciplinas más fuertes para ellos. Son dos oros y dos platas las que suma el contingente al momento.