Centroamericanos 2026: México supera las 200 medallas en Santo Domingo
México sigue con paso perfecto dentro de los clavados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, con dos medallas de oro más para la delegación después de lo hecho por Rut Páez, Juan Celaya y Osmar Olvera en la jornada del viernes 31 de julio.
El medallero se movió por primera vez en la jornada del viernes con el oro de Páez en el trampolín de 1 metro femenil; por otro lado, la pareja de Celaya y Olvera se pudo recuperar de un fallo en su quinto clavado para quedarse con la cima del podio en los 3m trampolín sincronizado.
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A pesar de ser un día con menos acción que los anteriores, Santo Domingo 2026 continuó brindando preseas para el medallero mexicano, el cual continúa en lo más alto de la competencia:
VOLEIBOL DE PLAYA
Pasando del agua a la arena, la pareja de Inés Lares y Carlos Ayala perdió en la final 2 sets a 1 ante los cubanos Gómez y Veranes para quedarse con la plata en la rama varonil.
Por el contrario, las mexicanas Abril y Susana Torres ganaron su partido correspondiente al tercer lugar y se quedaron con la presea de bronce al vencer 2 sets a 0 a la pareja de República Dominicana.
TENIS
En la Copa de Naciones Femenil, las mexicanas Julia García y Ana Sofía Sánchez vencieron en singles femeniles a María Torres y Yuliana Lizarazo de Colombia para quedarse con la medalla de oro. García derrotó 6-1 y 6-0 a su rival, mientras que Sánchez hizo lo propio con un 7-5, 5-7 y 6-2.
NATACIÓN
Un día histórico se dio dentro de las piscinas de Santo Domingo 2026, en donde Cecilia Pulido y Marcus Reyes no solo se hicieron con el oro en los 100 m dorso, sino que de paso rompieron par de récords con sus respectivas victorias.
En el caso de Pulido, su tiempo de 1:00.83 le otorgó el oro junto con un récord centroamericano, mientras que el 53.83 de Reyes le dio la presea y un récord mexicano y centroamericano. En la misma competencia femenil, Miranda Grana se quedó con la medalla de plata.
El equipo conformado por Jorge Iga, Andrés Dupont, Susana Hernández y Celia Pulido ganó la presea dorada en los 4x100m mixtos libres; en 200m pecho, el oro fue para Melissa Rodríguez con un tiempo de 2:27.99 minutos; en la rama varonil, Andrés Puente y sus 2:15.43 minutos le dieron el bronce.
Quien se llevó una medalla más a su cuenta personal fue Paulo Strehkle, que con la plata ganada en los 400m libres suma ya cuatro preseas en su propio medallero.
LUCHA
Recuperado de su lesión de principios de año, Román Bravo-Young terminó derrotando al puertorriqueño Darián Cruz 11-0 en la final de los -57 kilogramos varoniles para obtener la medalla de plata para la delegación mexicana.
Otras dos medallas llegaron en el tapiz gracias a Kevin de León y Zachari Espalin en los -86kg y -65kg respectivamente. De León se llevó la plata mientras Espalin se quedó el bronce.
BOLICHE
Esta disciplina entrega sus primeras preseas a la delegación mexicana.
Tanto el equipo varonil como el femenil obtuvieron medalla, de bronce en el masculino y de plata en el femenino. Mismo color consiguió Héctor Piña en la modalidad individual.
PATINAJE
En la modalidad de velocidad, Carlos Monsiváis obtuvo la plata en los 500m + sprint varonil, mientras que Valentina Letelier se quedó con el bronce en los 10,000m femenil.
Con estas dos preseas es que se superan las 200 preseas en Santo Domingo 2026.
BÁSQUETBOL
Con un marcador de 49-46 México derrota a Panamá en la rama femenil y se sitúa en la gran final en donde espera al ganador de República Dominicana y Puerto Rico.
FUTBOL
Con gol de Paola García, la selección mexicana femenil derrotó a Colombia 1-0 para obtener la primera victoria del torneo.
BÉISBOL
Las carreras de Félix Villalobos e Ítalo Mota no fueron suficiente para evitar la derrota 4-2 ante Panamá en el primer partido de la disciplina.
México suma a su medallero 88 medallas de oro, 64 de plata y 49 de bronce para un total de 201 preseas.