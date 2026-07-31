México domina la natación en los Centroamericanos 2026: 4 oros y 2 récords históricos
México brilló en la piscina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Marcus Reyes y Paulo Strehlke se consagraron como las grandes figuras de la delegación al ganar sus respectivas pruebas y escribir sus nombres en las mejores marcas históricas de la justa regional.
Esta jornada dorada se vivió este jueves 30 de julio, desde el Centro Acuático Juan Pablo Duarte de Santo Domingo, República Dominicana. A lo largo del día, la bandera Tricolor ondeó en todo lo alto durante la ceremonia de premiación en cinco finales distintas de natación.
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Por un lado, en la prueba de los 800 metros estilo libre, Paulo Strehlke no solo arrasó con sus rivales, sino que también implantó la mejor marca jamás registrada en el evento con 7:58.07 minutos. Con este triunfo, Strehlke llegó a cuatro medallas de oro en esta edición, ya que en días previos había conquistado los 1500 metros libres, además de ganar las pruebas de 3 km y 10 km en aguas abiertas. De esta manera, se coloca como el segundo mexicano con más victorias en esta justa, únicamente por detrás de la gimnasta Marina Malpica y sus cinco preseas doradas.
Además, subió al podio junto a Daniel Saborio, que se llevó la plata, con un registro de 8:05.04 minutos.
Marcus Reyes conquista 2 oros el mismo día
Pero este no fue el único gran logro: Marcus Reyes también batió el récord de los Juegos durante las eliminatorias de los 50 metros estilo pecho al registrar un tiempo de 24.63 segundos. Ya en la final, con un crono de 24.83 segundos, se reafirmó como el mejor nadador de la modalidad al colgarse la presea de oro.
Posteriormente, Reyes volvió a la piscina y al podio, pero esta vez en la prueba de relevos mixtos 4x100 metros combinados. Junto a Miranda Grana, Celia Pulido y Andrés Puente, el equipo mexicano se adjudicó el primer lugar con un tiempo de 3:50.54 minutos.
Podio doble para México
En la prueba de los 1500 metros libres femenil, la delegación Tricolor dominó de principio a fin al conseguir el 1-2. Yuritzi Salgado se llevó el metal dorado tras finalizar con un tiempo de 17:01.44 minutos, mientras que Regina Medina se adjudicó la medalla de plata al llegar 2.13 segundos por detrás.
Por último, Miranda Grana estuvo a punto de quedarse con la posición de honor en los 100 metros mariposa. Con una marca de 58.89 segundos, conquistó la medalla de plata a tan solo una décima de segundo de la puertorriqueña Kristen Romano.
México en lo más alto del medallero
Con esta destacada actuación, México se consolida en la cima del medallero general con un acumulado de 181 medallas (80 de oro). La delegación mexicana mantiene una ventaja de 63 metales sobre Colombia, su más cercano perseguidor.
1.- México: 80 oros, 57 platas, 44 bronces (181 medallas totales)
2.- Colombia: 42 oros, 48 platas, 28 bronces (118 medallas totales)
3.- Cuba: 16 oros, 18 platas, 23 bronces (57 medallas totales)