Checo Pérez vuelve al circuito de su primer podio: Sepang expone el gran reto de Cadillac

La vuelta de Sergio “Checo” Pérez a Sepang tiene aroma de podio, pero también representa uno de los exámenes más complicados para Cadillac. El mexicano regresará este fin de semana al circuito donde consiguió su primer podio en la Fórmula 1, ahora al volante de un MAC-26 que todavía no suma puntos y que deberá responder ante curvas rápidas, largas rectas, temperaturas extremas y la permanente amenaza de lluvia.

La carrera tendrá una particularidad inédita: aunque se disputará en Malasia, conservará oficialmente el nombre de Gran Premio de Bahréin. La prueba estaba programada originalmente en Sakhir para abril, pero no pudo celebrarse debido a la situación en Medio Oriente. Un acuerdo entre la Fórmula 1, la FIA y los gobiernos de Bahréin y Malasia permitió trasladar el evento a Sepang para mantenerlo dentro del calendario.

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De esta manera, la Fórmula 1 regresará a territorio malasio por primera vez desde 2017. El fin de semana se disputará del 2 al 4 de octubre y la carrera constará de 56 vueltas al circuito de 5.543 kilómetros, uno de los trazados más completos y exigentes de la categoría.

Sepang combina dos rectas extensas, fuertes zonas de frenado y una secuencia de curvas de media y alta velocidad que obliga a encontrar un equilibrio difícil en la configuración. A ello se suman el calor y la humedad, capaces de elevar la temperatura de los neumáticos y provocar una pérdida importante de rendimiento. Las tormentas tropicales también pueden transformar el Gran Premio en cuestión de minutos.

Esas características explican por qué Cadillac considera que Malasia será una prueba más complicada que Bakú. La escudería encontró señales positivas de rendimiento en Azerbaiyán, aunque otra vez se quedó fuera de los puntos. Sin embargo, el circuito urbano permitió disimular algunas de las limitaciones que el MAC-26 no podrá esconder con la misma facilidad en Sepang.

El equipo todavía pierde tiempo en las curvas rápidas y también sufre para controlar las temperaturas de los neumáticos cuando las condiciones son extremas. Marcin Budkowski, jefe de Cadillac, reconoció que el trazado malasio pondrá al monoplaza a prueba de una manera distinta y advirtió que la escudería no puede dejarse engañar por las sensaciones más alentadoras de Bakú.

Checo comparte ese diagnóstico. “Mostramos un ritmo más positivo en Bakú, pero es probable que Malasia sea un circuito más complicado para nuestro paquete”, explicó el piloto mexicano antes del fin de semana. Las secciones de alta velocidad y las rectas largas aparecen como los puntos más delicados para un auto que aún busca reducir la diferencia con la zona media de la parrilla.

El regreso a Sepang, sin embargo, también despierta uno de los recuerdos más importantes de su carrera. En 2012, durante su segunda temporada en la Fórmula 1, Pérez protagonizó una actuación que cambió su trayectoria. Bajo la lluvia y con un Sauber que no figuraba entre los autos más poderosos, el mexicano avanzó desde el noveno lugar y peleó por la victoria contra Fernando Alonso.

Checo terminó segundo, apenas 2.263 segundos detrás del español, y obtuvo el primero de sus podios en la máxima categoría. Aquella actuación confirmó su capacidad para administrar los neumáticos, adaptarse a condiciones cambiantes y aprovechar una oportunidad que parecía fuera del alcance de su equipo.

El mexicano tomó la salida en seis ediciones del Gran Premio de Malasia y terminó dentro de los puntos en cuatro. También marcó la vuelta más rápida de la carrera en 2013. Su conocimiento del circuito será valioso para Cadillac después de nueve años sin referencias recientes de la Fórmula 1 en Sepang.

Valtteri Bottas aporta experiencia adicional. El finlandés disputó cinco carreras en el trazado y puntuó en cuatro de ellas. Además, realizó aquí su primera participación oficial durante un fin de semana de Fórmula 1, cuando condujo para Williams en la primera práctica de 2012.

Bottas también anticipó un escenario difícil por el sobrecalentamiento y la falta de rendimiento del Cadillac en las curvas rápidas. Por ello, la clasificación y la estrategia podrían adquirir todavía más importancia. Una posición retrasada en la parrilla obligaría al equipo a depender de incidentes, cambios climáticos o decisiones arriesgadas para acercarse a los diez primeros lugares.

La lluvia aparece como la variable capaz de alterar las expectativas. Checo ya demostró en 2012 cuánto puede crecer en condiciones impredecibles y considera que un cambio de clima podría abrir oportunidades que el rendimiento puro del Cadillac quizá no permita. Para aprovecharlas, la escudería necesitará un fin de semana limpio, buenas decisiones desde el muro y mayor precisión en las paradas.

Sepang no será solamente un regreso sentimental para Pérez. También mostrará cuánto ha progresado Cadillac y si las señales positivas de Bakú pueden mantenerse fuera de un circuito urbano. Checo vuelve al lugar donde comenzó su historia en los podios, pero esta vez su reto no consiste en repetir aquella hazaña, sino en ayudar a que el proyecto estadounidense dé otro paso hacia su primer punto en la Fórmula 1.