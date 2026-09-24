Cadillac dio un gran paso en su intento de transformación con las contrataciones de tres especialistas que coleccionaron éxitos en escuderías como Red Bull, Mercedes y Ferrari.

La escudería de Checo Pérez anunció las contrataciones de Craig Skinner, Eric Blandin y Tim Lean para reforzar las áreas de desarrollo y aerodinámica.

La reestructuración comenzó hace unos meses con el nombramiento de Marcin Budkowski como director del equipo en sustitución de Graeme Lowdon. El cambio dejó claro que Cadillac no quería limitar su primera temporada a acumular experiencia.

La urgencia se entiende a partir de los resultados, porque Cadillac es el único equipo que todavía no suma puntos en el Campeonato de Constructores y su mejor posición en una carrera es el decimotercer lugar que Valtteri Bottas consiguió en China.

Checo Pérez y el finlandés han aportado experiencia, información y dirección, pero el MAC-26 no ha tenido el ritmo ni la confiabilidad necesarios para competir constantemente contra los equipos de la zona media.

Today marks another step forward for the Cadillac Formula 1® Team, as we announce three senior technical appointments who will join us in the next few months.



With championship-winning experience across vehicle development, aerodynamics, and modeling, they will add valuable… pic.twitter.com/nBlWIPH9pT — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 24, 2026

Los tres fichajes en Cadillac llegan a las áreas problemáticas

Craig Skinner llegará como ingeniero jefe de desarrollo después de trabajar durante 20 años en Red Bull. Alcanzó el puesto de diseñador en jefe y participó en la estructura que conquistó campeonatos de pilotos y constructores entre 2021 y 2024. Su responsabilidad en Cadillac será fortalecer la conexión entre el concepto del coche, el diseño, el análisis y la fabricación de las piezas.

Por su parte, Blandin tomará el control del departamento de aerodinámica. El francés trabajó como jefe de esa área en Mercedes durante parte de su periodo más exitoso y posteriormente ocupó el cargo de subdirector técnico en Aston Martin. Su llegada tiene un valor especial porque una de las principales limitaciones del Cadillac es el exceso de resistencia aerodinámica.

El MAC-26 necesita generar más carga en las curvas sin perder tanta velocidad en las rectas. Ese equilibrio ha resultado difícil de encontrar durante la temporada y afecta al coche en circuitos con características muy diferentes.

Lean completará la nueva estructura como ingeniero jefe de modelado y simulación aerodinámica. Su trayectoria incluye etapas en McLaren, Red Bull y Ferrari, donde trabajó durante cinco años como aerodinamista principal. Lean reportará directamente a Blandin y tendrá que mejorar la relación entre las simulaciones, el túnel de viento y el comportamiento real del monoplaza.

Pero... 'las últimas carreras serán dolorosas', según Checo Pérez

Checo Pérez explicó antes del Gran Premio de Azerbaiyán que la mayor parte del trabajo ya tiene como objetivo la siguiente temporada.

“Todo se ha planeado para el próximo año y creo que es la decisión correcta, pero eso significa que las últimas carreras serán muy dolorosas. En este momento dependemos un poco de la suerte para conseguir buenos resultados”, reconoció Pérez.

El rendimiento del mexicano en las prácticas de Bakú este jueves ofreció una pequeña muestra del progreso que Cadillac todavía puede obtener con el paquete actual. Checo pasó del puesto 17 en la primera sesión al 13 en la segunda. Además, completó 47 vueltas durante el día y superó por casi un segundo a Bottas en la FP2.

Cadillac instaló en el coche de Pérez la nueva especificación del motor Ferrari y llevó pequeñas modificaciones aerodinámicas. Checo aprovechó ambas herramientas en uno de sus mejores circuitos y consiguió uno de los resultados más alentadores del equipo durante una práctica. Sin embargo, el mexicano había advertido que las características de Bakú también podían exponer las deficiencias del MAC-26.